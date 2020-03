Das Landratsamt stellt mit allen Dienst- und Außenstellen, insbesondere in Riedlingen, Laupheim und Ochsenhausen, ab sofort den Publikumsverkehr ein.

Für nicht aufschiebbare Dienstgeschäfte stehen Mitarbeiter telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Bürger, die zeitnah eine Dienstleistung des Landratsamts in Anspruch nehmen müssen, werden gebeten, zunächst telefonisch mit dem zuständigen Amt oder der Telefonzentrale unter 07351/52-0 beziehungsweise per E-Mail an info@biberach.de Kontakt aufzunehmen. Für zwingend notwendige private Kfz-Zulassungen können online Termine unter www.biberach.de vereinbart werden. Gewerbliche Kunden können die bisherige „Briefkastenlösung“ weiter nutzen.

Sporthallen geschlossen

Auch die kreiseigenen Sporthallen in Riedlingen beim Kreisgymnasium und in Biberach die Paul-Heckmann-Halle sind geschlossen.

Weitere bestätigte Coronafälle

Drei junge Frauen im Alter zwischen 28 und 35 Jahren wurden nach ihrer Rückkehr aus Ischgl am 8. März positiv auf das Coronavirus getestet. Sie weisen leichte Symptome auf und leben in häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen. 17 Personen, darunter vier Betreuer, die in einem Bildungsinstitut im Landkreis Biberach leben, wurden ebenfalls positiv getestet und häuslich isoliert. Das Bildungsinstitut steht unter Quarantäne. Bei der Einrichtung handelt sich nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ um das Humboldt-Institut in Bad Schussenried. Die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis Biberach beläuft sich damit auf 37 (Stand Dienstag, 17. März, 16 Uhr).