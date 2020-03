Landratsamt Biberach untersagt alle Veranstaltungen und Versammlungen

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, untersagt das Landratsamt Biberach mit einer Allgemeinverfügung alle öffentlichen und nichtöffentlichen Versammlungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel im Landkreis Biberach – unabhängig von einer Personenzahl.

Die Regelung gilt ab Dienstag, 17. März, 0 Uhr. Ausgenommen davon sind Veranstaltungen und Versammlungen im unmittelbaren häuslichen und verwandtschaftlichen Bereich sowie Wochenmärkte. Bei Wochenmärkten ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen einzuhalten. Im Übrigen sind soziale Kontakte auf das Notwendige zu reduzieren.

Mehr entdecken: Biberacher Hallenbad und Jordanbad bleiben ab Dienstag geschlossen

Mit dieser Regelung geht das Landratsamt über die vom Land Baden-Württemberg erlassene Verordnung hinaus. Das hat der Koordinierungsstab des Landratsamts unter der Leitung von Landrat Heiko Schmid und des Ersten Landesbeamten Walter Holderried beschlossen.

In einer landesweiten Verordnung wird ab Dienstag der Betrieb von folgenden Einrichtungen untersagt:

1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater.

2. Bildungseinrichtung jeglicher Art, insbesondere Akademien und Fortbildungseinrichtungen, Volkshochschulen.

3. Kinos.

4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder, Saunen.

5. Fitnessstudios und sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen.

6. Volkshochschulen und Jugendhäuser.

7. öffentliche Bibliotheken.

8. Vergnügungsstätten.

9. Prostitutionsstätten.

Außerdem untersagt das Land grundsätzlich den Betrieb von Gaststätten. Davon ausgenommen sind Speisegaststätten, die Plätze für die Gäste so anordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist, Stehplätze so gestalten, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist, und in geeigneter Weise sicherstellen, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von jeweils einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben.

Zum Schutz von besonders gefährdeten Personen dürfen Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime zu Besuchszwecken nicht mehr betreten werden. Ausnahmen können durch die Einrichtungen für nahestehende Personen im Einzelfall beispielsweise im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Begleitung eines erkrankten Kindes und unter Auflagen zugelassen werden. Auch das regelt die Landesverordnung.