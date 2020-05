Landrat warnt, das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen

Landrat Heiko Schmid äußert sich in einer Pressemitteilung zu den jüngst erlassenen Lockerungen und nimmt vor allem die Familien in den Blick.

Anlässlich der anstehenden Ehrentage dankt der Landrat besonders allen Müttern und Vätern für das in den vergangenen Wochen Geleistete. Da der in vielen Familien traditionelle Restaurantbesuch am Muttertag dieses Mal nicht stattfinden könne, empfiehlt er als Alternative „einen Gutschein für die Gastronomie in unserem Landkreis“. So könnten sich die Beschenkten schon jetzt auf ein schönes Essen freuen, zudem unterstütze man damit die Wirte in der Region.

Die von Bund und Land angekündigten Lockerungen, seien aufgrund der Entwicklung der aktuellen Infektionszahlen nachvollziehbar, so Schmid. Die positive Entwicklung der Zahlen sei in erster Linie ein Verdienst der Bürger. „Sie haben sich äußerst diszipliniert an die Regeln gehalten und umsichtig gehandelt.“ Gleichzeitig bittet Schmid, weiterhin so aufmerksam und vorsichtig zu bleiben, um „das bisher Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen“.

Die Lage werde weiterhin genau beobachtet, es werde getestet und ausgewertet, den Ordnungsämtern die Quarantänebescheide übermittelt und die Kontaktpersonen ausfindig gemacht. „Ich kann Ihnen versichern: Das Gesundheitsamt des Landkreises Biberach mit Dr. Monika Spannenkrebs an der Spitze setzt alles daran, Infektionsketten zu unterbrechen und die Verbreitung des Coronavirus auszubremsen. Und das mit vielen Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus anderen Ämtern unterstützen.“