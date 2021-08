Landrat verabschiedet drei Führungskräfte

Gleich drei leitende Führungskräfte des Landratsamtes hat Landrat Heiko Schmid verabschiedet. Mit Jürgen Nagler, Leiter des Wasserwirtschaftsamts, Dr. Peter Egle, Leiter des Kreisveterinäramts, und der Personalratsvorsitzenden Gabriele Lott gehen drei langjährige Führungskräfte in den Ruhestand.

Jürgen Nagler studierte 1980 an der TU Stuttgart. Bis zur Verwaltungsreform 2005 führte sein Weg über die Landesanstalt für Umweltschutz, das Wasserwirtschaftsamt Ellwangen/Jagst, das Regierungspräsidium Stuttgart, die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis. Danach wurde er im Landratsamt Biberach zunächst Sachgebietsleiter Wasserversorgung und stellvertretender Amtsleiter des Wasserwirtschaftsamts. 2010 hat ihn das Land zum Amtsleiter des Wasserwirtschaftsamts bestellt. „Seither haben Sie das Wasserwirtschaftsamt mit Ihrem umfangreichen Fachwissen und Ihrer großen Erfahrung souverän geleitet, weiter vorangebracht und jegliche Veränderungen mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung aktiv begleitet“, so Landrat Schmid bei der Verabschiedung. Das sei auch an seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festzustellen, die schon teilweise über Jahrzehnte dort arbeiten. Dies spreche nicht nur für Zufriedenheit, sondern auch Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Auch Peter Egle kam 2005 zum Landratsamt Biberach. Zuvor studierte er von 1980 bis 1985 an der tierärztlichen Hochschule in Hannover, war in Tierarztpraxen tätig und promovierte 1988. Als Amtstierarzt arbeitete er von 1992 bis 1995 beim staatlichen Veterinäramt Ulm. Über die Landratsämter Alb-Donau und Heidenheim kam Egle zum Landratsamt Biberach. Seither leitete er das Kreisveterinäramt. „Sie sind in den Gebieten rund um das Tier, Fleisch und Lebensmittel unser Fachmann“, sagte der Landrat. „Ein breites Spektrum an Aufgaben wollte und wurde von Ihnen erledigt. Der Landkreis ist froh, in den Zeiten von BSE, Schweinepest und Vogelgrippe einen solch fachkompetenten und besonnenen Veterinär 16 Jahre lang als Amtsleiter gehabt zu haben.“ Egle befindet sich derzeit in einem Sabbatjahr, das direkt in den Ruhestand übergeht.

26 Jahre ist Gabriele Lott im Landratsamt Biberach. Zu Beginn arbeitete Lott beim Kreisgesundheitsamt in der Schwangerschaftskonfliktberatung und im Allgemeinen Sozialen Dienst. 2006 wurde sie mit einem geringen Umfang für die Tätigkeit als stellvertretende Personalratsvorsitzende freigestellt. Seit 2014 bis heute hatte sie das Amt der Personalratsvorsitzenden unter sich. „Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung, welche Sie im Landratsamt gesammelt haben, waren Sie perfekt für diese Stelle geeignet“, so Schmid. In der Position als Personalratsvorsitzende sei es notwendig, Kompromisse zu finden. Dies habe Lott mit Bravour gemeistert. Insgesamt hat Lott an circa 400 Sitzungen des Personalrats teilgenommen, wovon sie circa 180 selbst als Vorsitzende leitete. Sie war an rund 5000 Personalentscheidungen beteiligt. Sibylle Mahlenbrei wird als Nachfolgerin die Position als Personalratsvorsitzende übernehmen.