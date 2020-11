Landrat Schmid: Meistern schwere Zeit „nur im Miteinander und mit positivem Blick“

Der Landkreis Biberach weist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 65,45 derzeit landesweit den niedrigsten Wert auf. Dennoch ist die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, bis zu der die Kontaktpersonennachverfolgung für die Gesundheitsämter als gut zu stemmen gilt, noch ein ganzes Stück entfernt. Daher appelliert Landrat Heiko Schmid erneut an die Solidarität der Bürger.

„Der Teil-Lockdown war wichtig, um das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen zu stoppen“, stellt Schmid fest. Durch die Kontaktbeschränkungen falle es den Mitarbeitern des Gesundheitsamts wieder leichter, Infektionsketten auszumachen und zu unterbrechen. Die mehr als 80 Mitarbeiter, die mit der Kontaktpersonennachverfolgung an sieben Tagen in der Woche beschäftigt seien, „geben wirklich alles und machen eine tolle Arbeit“, lobt der Landrat. Dass der Landkreis derzeit vergleichsweise gut dasteht, könne sich aber auch ganz schnell wieder ändern, warnt er und appelliert. „Daher bitte ich die Bürgerinnen und Bürger, soziale Kontakte auf das wirklich Notwendigste zu beschränken beziehungsweise zu vermeiden und die Vorgaben der Corona-Verordnung zu beachten.“ Außerdem gelte es auch weiterhin, die Abstands-, Hygiene- und Sicherheitsregeln einzuhalten. „Uns stehen weitere schwierige Tage und Wochen bevor, die wir nur im Miteinander, in der Solidarität und mit positivem Blick in die Zukunft meistern können.“

Landrat Schmid befindet sich nach einer Knieoperation nach wie vor in der Klinik und kommt von dort „so gut es geht, digital seinen Dienstgeschäften nach“, teilt das Landratsamt mit.

Landratsamt mit Terminvereinbarung weiterhin erreichbar

Das Landratsamt und seine Außenstellen in Laupheim, Ochsenhausen und Riedligen sind für Besucher, die vorab einen Termin vereinbart haben, weiterhin geöffnet. Für den allgemeinen Publikumsverkehr bleiben die Dienststellen bis auf Weiteres geschlossen.

Der zentrale Zugang erfolgt in Biberach über die Rollinstraße 9. Für nicht aufschiebbare Dienstgeschäfte stehen Mitarbeiter telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Bürger, die zeitnah eine Dienstleistung des Landratsamts in Anspruch nehmen müssen, werden gebeten, zunächst telefonisch mit dem zuständigen Amt oder der Telefonzentrale unter 07351/52-0 oder per E-Mail an info@biberach.de Kontakt aufzunehmen.

Für zwingend notwendige private Kfz-Zulassungen können online Termine unter www.biberach.de vereinbart werden. Das gilt auch für die Außenstellen in Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen. Gewerbliche Kunden können die bisherige „Briefkastenlösung“ weiter nutzen.