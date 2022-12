Landrat Mario Glaser lobt Arbeit des Landschaftserhaltungsverbands

Die Mitglieder des Landschaftserhaltungsverband Landkreis Biberach (LEV) haben sich vor Kurzem zur Hauptversammlung getroffen. Landrat Mario Glaser, kraft Amtes LEV-Vorsitzender, nahm an der Versammlung teil.

In seinem Tätigkeitsbericht gab LEV-Geschäftsführer Peter Heffner einen bilderreichen Einblick in die umfangreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Von der ökologischen Aufwertung von Firmenflächen, über die Neupflanzung von Feldhecken, ihre fachgerechte Pflege durch Privatleute oder Landwirte bis hin zur Extensivierung der Bewirtschaftung – die Beratung am Telefon und auf den Flächen wird rege in Anspruch genommen.

Beim Aufbau eines kreisweit einzigartigen Biodiversitätspfades unterstützt der LEV seit mehr als einem Jahr die Stadt Riedlingen und die Ehrenamtlichen vor Ort mit Rat und Tat. Der Pfad wird im Frühjahr 2023 eingeweiht und vermittelt die biologische Vielfalt in der Kulturlandschaft. Für die Gemeinde Warthausen erarbeitete der LEV ein Fachkonzept, das eine Umstellung des Pflegeregimes des Grundschulhangs weg vom Mulchen hin zur Schafsbeweidung vorschlägt, verbunden mit dem Rückbau einer Asphaltbahn, der Einsaat einer artenreichen Blühmischung, der Anlage von Habitaten für Amphibien und Blindschleichen. Dafür erhielt die Gemeinde vom Verkehrsministerium die Auszeichnung „Goldene Biene“ im Landeswettbewerb für blühende Verkehrsinseln und kommunales Grün.

Mehr als 50 einjährige Naturschutzprojekte hat das LEV-Team mit Gemeinden, Vereinen, Bewirtschaftern und Privatleuten fachlich vorbereitet, in der Umsetzung betreut und dafür Fördermittel des Landes aktiviert. Hinzu kommen der Vertragsnaturschutz mit rund 50 fünfjährigen Verträge, die auf freiwilliger Basis mit Landwirten und Schäfern abgeschlossen wurden und mehr Ökologie auf die Flächen bringen.

Die Gemeinden Ummendorf, Maselheim, Langenenslingen, Altheim sowie die Stadt Laupheim erfahren fachliche und organisatorische Unterstützung in der vom Land geforderten Biotopverbundplanung. Fünf Projekte zur Neophytenkontrolle, sieben Maßnahmen zum Erhalt von Wacholderheiden und artenreichen Magerrasen, vier Landschaftspflegeeinsätze mit Schulklassen, der 39. kreisweite Sensenmähkurs mit mehr als 60 Teilnehmern in Kürnbach, der zweite kreisweite runde Tisch zur Förderung von Artenvielfalt in den Kommunen – die Liste der Aktivitäten war lang und vielfältig.