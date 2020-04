Landrat Heiko Schmid freut sich über das umsichtige Vorgehen der Bürger mit den ersten Lockerungen, appelliert weiter an Geduld und Solidarität und kündigt die Öffnung des Landratsamts für Publikumsverkehr an.

Schmid danke den Bürgern, „dass Sie die Geschäfte nicht stürmen, dass Sie sich so diszipliniert an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, dass Sie den lokalen Einzelhandel stärken, ohne sich und andere in Gefahr zu bringen“. Einen weiteren Schritt in Richtung Normalität wolle auch der Landkreis Anfang Mai gehen.

Achten Sie in Ihrem Alltag auf die Abstandsgebote, tragen Sie eine Maske, seien Sie geduldig – mit sich und mit anderen. Heiko Schmid

„Wir wollen dann im Landratsamt – unter bestimmten Bedingungen – wieder den Publikumsverkehr zulassen“, so Schmid. Dabei gelte es, die Mitarbeiter und Bürger vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Details dazu sollen in Kürze folgen.

Ebenso stimme der Landkreis derzeit mit dem Nahverkehrsverbund Ding ab, „wie der Schülerverkehr ab 4. Mai zuverlässig und sicher gewährleistet werden kann“.

Die ab Montag, 27. April, landesweit geltende Maskenpflicht bei Einkäufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln begrüßt Schmid.

Mit den Alltagsmasken könne man das Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus „herabsetzen und uns selbst und andere Menschen schützen“. Habe man keine Alltagsmaske zur Hand, „tut es zur Not auch ein geschickt gebundenes Tuch oder ein Schal“.

Schmid wünscht sich, dass „wir die harten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Schritt für Schritt zurücknehmen können. Dafür brauchen wir aber nach wie vor Ihre Mitarbeit. Achten Sie in Ihrem Alltag auf die Abstandsgebote, tragen Sie eine Maske, seien Sie geduldig – mit sich und mit anderen.“