Landrat ehrt sieben Kreisausbilder der Feuerwehr

Landrat Heiko Schmid hat in einer Feierstunde sieben Feuerwehrmänner, die sich seit 25 Jahren und länger um die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen verdient gemacht haben, geehrt. An der Feierstunde nahmen auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Herbert Glutsch und Charlotte Ziller, Leiterin des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, in ihrer Eigenschaft als Kreisbrandmeisterin teil. Das berichtet das Landratsamt Biberach in einer Pressemitteilung.

„Sie, liebe Ausbilder, haben in den vergangenen Jahren die Einsatzkräfte durch die Ausbildung hervorragend für die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr vorbereitet, sei es als Truppmann, Truppführer, Maschinist oder als Sprechfunker. Als aktive Feuerwehrausbilder bringen Sie es heute auf 204 Jahre“, so Schmid bei der Ehrung. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Herbert Glutsch sprach der Landrat den Geehrten seinen Dank und seine Anerkennung aus.

Die Geehrten: Gebhard Briem, Truppmann/Truppführer Jugendgruppenleiter Motorsäge FFW Bad Buchau (nach 34 Jahren ausgeschieden), Wolfgang Dreher, Sprechfunker FFW Bad Buchau (30 Jahre), Sasko Hajdin, Maschinist FFW Biberach (30 Jahre), Robert Douglas, Truppmann/Truppführer FFW Erolzheim (30 Jahre), Manfred Schwarz, Truppmann/Truppführer FFW Laupheim (30 Jahre), Klaus Klang, Truppmann/Truppführer FFW Erolzheim (25 Jahre), und Josef Kling, Atemschutz FFW Ochsenhausen + WF Liebherr (25 Jahre).