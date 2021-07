Landrat dankt der Bundeswehr für die Unterstützung

Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres hat die Bundeswehr das Gesundheitsamt im Landkreis Biberach bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten unterstützt. Während dieser Zeit war die Bundeswehr durchgängig mit zehn Personen vor Ort, verteilt auf 21 Soldatinnen und Soldaten. Für einen Großteil der Soldatinnen und Soldaten endete der Einsatz am 30. Juni aufgrund des aktuell niedrigen Infektionsgeschehens.

Landrat Heiko Schmid nutzte die Gelegenheit, um sich zu bedanken: „Während der letzten Monate waren teilweise bis zu 130 Personen in der Kontaktpersonennachverfolgung tätig, Sie waren dabei ein essenzieller Bestandteil. Insbesondere möchte ich Oberstleutnant Daniel Orb vom Kreisverbindungskommando danken, der uns bei der Antragstellung hervorragend unterstützt hat und damit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Sie uns im Gesundheitsamt unterstützen konnten.“ Von Beginn an habe die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert und alle hätten sich toll in das Team des Gesundheitsamtes integriert, so der Landrat weiter. Die Soldatinnen und Soldaten übernahmen in dieser Zeit neben dem üblichen Dienst 206 Wochenenddienste, unter anderem auch an Heiligabend oder Neujahr. „Das zeigt Ihr großes Engagement und dafür möchte ich mich im Namen des Landkreises bei Ihnen allen herzlich bedanken“, so Schmid.

Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Gesundheitsamts, ergänzte: „Wir sind zeitweise mit unserem Personal an Grenzen gekommen und waren sehr froh, mit Ihnen tatkräftige Unterstützung zu erhalten. Ohne Sie hätten wir das alles so nicht geschafft.“