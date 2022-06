Landkreislauf führt Hobbyläufer in zehn Etappen durch die Region

Weitere Infos bei Christoph Locherer, Telefon 07351/28531, und Willi Waibel, Telefon 07351/28631, per E-Mail an landkreislauf@sv-birkenhard-lauftreff.de und auf www.sv-birkenhard-lauftreff.de/landkreislauf

Ein Jahr länger als geplant mussten sich die Läuferinnen und Läufer in der Region gedulden. Nun geht der 8. Biberacher Landkreislauf am Samstag, 2. Juli, unter etwas angepassten Bedingungen über die Bühne. Da die Organisatoren vom SV Birkenhard und der TG Biberach pandemiebedingt erst spät Planungssicherheit hatten, teilten sie den Gemeinschafts-Staffellauf in zwei Hälften auf. Dieses Jahr geht es in zehn Etappen durch den westlichen Landkreis. Start ist um 13 Uhr auf dem Biberacher Viehmarktplatz, Ziel ist um Mitternacht der Bussen.

Willi Waibel (links) und Christoph Locherer hoffen am 2. Juli auf viele Starterinnen und Starter auf dem Viehmarktplatz. (Foto: Gregor Westerbarkei)

Angesprochen sind wie bei den ersten sieben Landkreisläufen, die von 2000 bis 2018 im Drei-Jahres-Rhythmus stattfanden, alle Läufertypen. Gerade die Startetappe vom Viehmarktplatz nach Reute, mit 4,5 Kilometern auch der kürzeste Abschnitt, eigne sich besonders für Hobbyläufer. „Und wir hoffen natürlich gerade beim Start auf eine große Gruppe“, sagt Christoph Locherer, Mitglied des Organisationsteams und Abteilungsleiter beim SV Birkenhard. Wegen des niedrigen Grundtempos sei die Startstrecke auch für Walker und Nordic Walker gut geeignet. Kurz vor dem Start bietet Susanna Kraus-Janik von der AOK noch eine kleine Aufwärmgymnastik an.

Guides und Begleitfahrzeuge im Einsatz

Im Schnitt planen die Organisatoren etwa sechs Minuten pro Kilometer ein, was einem Durchschnittstempo von zehn Kilometern pro Stunde entspricht. Zwei oder mehr Guides sorgen dafür, dass niemand zurückbleibt oder falsch abbiegt. Damit die Teilnehmer bei jeder der zehn Etappen verlässlich einsteigen können, sorgen die Guides als Tempomacher auch dafür, dass der Zeitplan eingehalten wird.

Die Besatzung dreier Begleitfahrzeuge stellt sicher, dass sich die Läufer nach jeder Etappe an Verpflegungsständen stärken können. „Dort gibt es dann Süßes und Salziges und natürlich etwas zu trinken“, sagt Locherer. Außerdem stehen die Begleitfahrzeuge auch für Notfälle bereit, falls sich einer der Teilnehmer verletzen sollte. Doch das sei bisher noch nie passiert, versichert Willi Waibel von der TG Biberach, der seit dem ersten Landkreislauf zum Kernteam zählt.

Etappen für Walker und ambitionierte Läufer

Waibel und Locherer bilden gemeinsam mit Hans-Peter Rodi, Stephan Schneider, Michael Ritter und Markus Fajerski das Organisationsteam. Sie schwärmen von dem guten Austausch. Gerade die Jüngeren hätten viele neue Impulse gesetzt und unter anderem die Werbung über die Sozialen Medien vorangetrieben. Rund 150 Teilnehmer waren es beim letzten Landkreislauf 2018. „Dieses Mal wären 70 bis 80 Läufer ein Erfolg“, sagt Waibel. Lang ist auch wieder die Liste der Sponsoren und Unterstützer, die ihnen meist schon lange die Treue halten. Landrat Heiko Schmid übernimmt wieder die Schirmherrschaft.

Besonders ambitionierten Teilnehmern empfiehlt Waibel die letzten drei Etappen, also die 9,5 Kilometer lange Strecke vom Schloss Wilflingen nach Ittenhausen (20.15 bis 21.15 Uhr), die 11,5 Kilometer von Ittenhausen nach Pflummern (21.15 bis 22.30 Uhr) und die 13 Kilometer lange Schlussetappe zum Bussen. Es können auch beliebig viele Etappen kombiniert werden.

Es ist ein tolles Gefühl, in der Gruppe ins Ziel zu kommen Christoph Locherer

Um möglichst vielen Läufern die Zielankunft zu ermöglichen, wollen die Organisatoren eventuell noch einen Zwischenstopp in Riedlingen anbieten. Von dort könnten die Teilnehmer dann den 3,5 Kilometer langen Anstieg auf den „heiligen Berg Oberschwabens“ in Angriff nehmen. Bei der letzten Etappe wird auch der Großteil des Helferteams mitlaufen. „Es ist ein tolles Gefühl, in der Gruppe ins Ziel zu kommen“, schwärmt Locherer. Und gerade dieses Gemeinschaftsgefühl ist es auch, was den Landkreislauf ausmachen soll, heben Waibel und Locherer hervor und betonen: „Es ist kein Wettbewerb.“

Sekt und Bier auf dem Bussen

Allerdings könnte der Landkreislauf wiederum als Vorbereitung auf einen Wettbewerb dienen, beispielsweise auf einen Marathon. „Man kann Etappen über 30 oder 40 Kilometer kombinieren und hat einen geführten Lauf mit Verpflegung“, wirbt Locherer. Im Ziel soll es dann aber vor allem gesellig werden, wenn die Läuferinnen und Läufer um Mitternacht mit einem Glas Sekt oder Bier auf dem Bussen anstoßen. Im kommenden Jahr sollen sich die Landkreisläufer dann wieder um Mitternacht auf dem Bussen treffen. Dann ist der Berg aber nicht Ziel-, sondern Startpunkt des Landkreislaufs, der 2023 über rund 130 Kilometer durch den östlichen Landkreis führen soll.

Die zehn Etappen im Überblick:

13-13.45 Uhr: von Biberach (Viehmarkt) nach Reute (Ortsmitte), 4,5 km

13.45-14.30 Uhr: von Reute nach Steinhausen (KIrche), 7,5 km

14.30-15.30 Uhr: von Steinhausen nach Bad Schussenried (Kloster), 9 km

15.30-16.45 Uhr: von Bad Schussenried nach Oggelshausen (Ortsausgang Richtung Bad Buchau), 10 km

16.45-17.45 Uhr: von Oggelshausen nach Kanzach (Bachritterburg), 9 km

17.45-19.15 Uhr: von Kanzach nach Binzwangen (Sportplatz), 12,5 km

19.15-20.15 Uhr: von Binzwangen nach Wilflingen (Schloss), 9 km

20.15-21.15 Uhr: von Wilflingen nach Ittenhausen (Ortsmitte), 9,5 km

21.15-22.30 Uhr: von Ittenhausen nach Pflummern (Ortsausgang Richtung Riedlingen), 11,5 km

22.30-24 Uhr: von Pflummern zum Bussen, 13 km