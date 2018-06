Landkreis will Grüngutannahme verbessern

Vertreter von Landratsamt und Stadtverwaltung wollen sich in der kommenden Woche treffen, um über Verbesserungen bei der Grüngut- und Wertstoffannahme in Biberach zu diskutieren. Anlass sind die Anträge von CDU-, SPD- und FDP-Fraktion bei den Beratungen zum Kreishaushalt 2015. Landrat Dr. Heiko Schmid sprach in der Sitzung des Betriebsausschusses des Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises von „unhaltbaren Zuständen“, die auf dem Recyclinghof an der Ulmer Straße noch immer herrschen.

Seit der Landkreis zu Jahresbeginn 2013 sein Wertstoffkonzept umgestellt hat, reißen vor allem in Biberach die Klagen wegen der bisweilen chaotischen Zustände im und um das Recyclingzentrum in der Ulmer Straße nicht ab. Seit dieses die einzige Wertstoff-Annahmestelle im Stadtgebiet ist, an der zusätzlich auch noch das Grüngut angeliefert werden kann, sind in der warmen Jahreszeit gefährliche Rückstaus in der Ulmer Straße und chaotisches Fahren und Parken auf dem Gelände des Wertstoffhofs an der Tagesordnung. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten, die im September und Oktober galt, verbesserte die Situation aus Sicht der Kreisräte nur geringfügig.

Von CDU- und Freier-Wähler-Fraktion wird außerdem kritisiert, dass die dreistufigen Treppen an den Grüngutcontainern gerade für ältere Menschen ein beschwerliches Hindernis darstellen. Außerdem seien die Container immer wieder überfüllt. Flache, größere Container aufzustellen, sei teurer, sagte Frank Förster, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises in der Sitzung.

„Kommt auf ein paar Euro nicht an“

Das Preisargument will der Landrat aber künftig nicht mehr gelten lassen. „Wir müssen diese Zustände, gerade in Biberach, beenden. Da kommt es auf ein paar Euro nicht an“, sagte Schmid. Für kommende Woche seit mit der Stadtverwaltung ein Spitzengespräch zu diesem Thema vereinbart. „Entweder finden wir in Biberach einen zusätzlichen Standort mit besseren Öffnungszeiten oder gehen mit dem Recyclingzentrum von der Ulmer Straße weg an einen besser geeigneten Standort“, so Schmid. Das Containersystem sei bis zum Auslaufen der Verträge über die Grüngutannahme zum 31. Dezember 2015 nicht in großem Umfang veränderbar. Seitens der Stadtverwaltung gibt es Überlegungen, eine separate Sammelstelle für Grüngut zu schaffen.

Kreisweit gesehen funktioniere das Konzept an den derzeit 47 Grüngutsammelstellen aber gut, sagte Schmid. „Die Bürger machen mit, wir sind da gut unterwegs.“

Manfred Lämmle (Freie Wähler) und Norbert Huchler (ÖDP) sprachen sich dafür aus, beim Grüngut von der Containerlösung wegzukommen. Stattdessen sollten, wie vor der Umstellung des Wertstoffkonzepts, wieder Sammelflächen mit entsprechender Sickerwasserentsorgung eingerichtet werden, auf denen das Grüngut ebenerdig abgeladen oder ausgekippt werden kann.