Landkreis vergibt Backbone-Ausbau für 33 Millionen Euro

Feuerwehren, THW, Rettungsdienst und Polizei sind an der Prechtl-Werft in Wasserburg nach wie vor im Großeinsatz. Dort ist eine Halle am Donnerstagmorgen um 9 Uhr in Flammen aufgegangen. In der Halle sind Boote im Wert von mehreren Millionen Euro verbrannt. Auch das Haus von Bürgermeister Thomas Kleinschmidt ist betroffen.

Franz Hacksteiner ist verzweifelt. Dabei hat der Pächter der Bootshalle und Werkstatt am Donnerstagmorgen mit Mitarbeitern gefeiert.