Landkreis soll in Zukunft auf Glyphosat verzichten

Glyphosat ist ein Breitbandherbizid, also ein Unkrautvernichtungsmittel mit einer breiten Wirkung. Kurz gesagt: Es ist für fast alle Pflanzen tödlich. 1974 brachte es der Hersteller Monsanto unter dem Markennamen „Roundup“ auf den Markt. Seit einigen Jahren steht Glyphosat im Verdacht krebserregend zu sein. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) teilt die Bedenken nicht, es bewertet den Wirkstoff als nicht Krebs erzeugend. Die EU verlängerte Ende 2017 die Zulassung von Glyphosat um weitere fünf Jahre. In den USA wurde Monsanto, der nun zum Bayer-Konzern gehört, bereits drei Mal dazu verurteilt, Schadensersatz an Menschen zu zahlen, die aus Sicht der Gerichte wegen Glyphosat an Krebs erkrankt sind.