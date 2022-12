Landkreis ist Hochburg des Ausdauersports

Vertreter von acht der elf aktuell Leichtathletik treibenden Vereine im Landkreis – TG Biberach, SV Kirchdorf, TSV Riedlingen, TSV Wain, TV Dettingen, SV Erolzheim, SV Tannheim und SV Sulmetingen – sind im TG-Vereinsheim in Biberach zum Kreistag zusammengekommen. Die Vorsitzende Lotte Obrist (Wain/Archivfoto: C. Müller) konnte dabei laut Mitteilung einen erfreulichen Rückblick auf die abgelaufene Saison geben.

In der württembergischen Rangliste der Besten 30 ist der Kreis Biberach insgesamt 66 Mal vertreten. Aushängeschild ist Emma Müller vom SV Kirchdorf, die in der Altersklasse W14 auf Platz zwei im 800-Meterlauf (2:24,38 Minuten) und im Siebenkampf liegt und außerdem im Kugelstoßen, Speerwerfen (32,43 Meter), Hoch- und Weitsprung (1,52 Meter/4,72 Meter), über die 80-Meter-Hürden und die Vierkampf landesweit unter den besten Athletinnen aufgeführt ist. Einen sehr guten zweiten Platz schaffte auch Johannes Boscher vom SV Tannheim im Diskuswerfen (M13) mit 30,91 Metern und sein sechster Rang im Kugelstoßen ist gleichfalls respektabel. Lilli Bareis vom SV Ochsenhausen ist auf Platz vier im Weitsprung (W12/4,58 Meter) und auf Rang elf im 75-Meterlauf (10,69 Sekunden) zu finden, während Maybritt Kreye (TG Biberach) Siebte im Hochsprung (W15) und Neunte im Siebenkampf ist. Pia Musenbock (TG Biberach) platzierte sich im Ballwurf (W12) mit 32,50 Metern auf Rang neun.

Zum dritten Mal wurde in der abgelaufenen Saison eine Kinder-Leichtathletik-Liga durchgeführt. Es gab vier Wettkampftage mit insgesamt 507 Kindern aus neun Vereinen. Der Gesamtsieg ging in der Altersklasse U8 an den TSV Riedlingen, in der U10 an den SV Erolzheim und in der U12 an die TG Biberach.

37 Kreisvereine sind im Württembergischen Leichtathletikverband registriert, 26 davon sind mit reinen Läufer- oder Nordic-Walking-Gruppen unterwegs. Dass der Landkreis eine Hochburg des Ausdauersports ist, lässt sich laut Mitteilung auch an den Meldezahlen ablesen: Genießerlauf Biberach 830 Teilnehmer, Schloss-Cross Laupheim 613 oder Halbmarathon Bad Buchau 350 Teilnehmer.

Sigrid Barlak (Biberach) freute sich darüber, dass der Zulauf von Kindern in die Übungsstunden mittlerweile das Niveau der Vorpandemie-Zeit übertrifft. Kampfrichter-Wartin Martina Christ (Biberach) berichtete von den Schwierigkeiten, qualifizierte Helfer zu gewinnen und kündigte zwei Schulungstermine zur Kampfrichterausbildung an. Teilnehmer sollten ein Mindestalter von 16 Jahren haben. Matthias Bopp (Wain) regte an, den zeitlichen Ablauf der Schüler-Liga an das Schuljahr anzupassen. Thorsten Banzhaf (Riedlingen) führte die Entlastung der Funktionsträger durch.