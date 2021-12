Landkreis Biberach zeichnet Ingeborg Schöpf, Hermann Weber und Luke Noa aus

Die Sopranistin Ingeborg Schöpf und der bildende Künstler Hermann Weber erhalten den Kulturpreis des Landkreises Biberach, der Förderpreis geht an Musiker Luke Noa. Die Übergabe der Urkunden wird aufgrund der aktuellen Situation verschoben und soll im kommenden Frühjahr im Kloster Schussenried stattfinden. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

„Wir alle wünschen uns gerade im kulturellen Leben wieder ein vielfältiges Angebot ohne Corona-Einschränkungen“, so Landrat Heiko Schmid. „Umso schmerzlicher ist es, dass wir die Übergabe der Urkunden des Kulturpreises auf 2022 verschieben müssen. Die herausragenden Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger möchten wir aber schon jetzt würdigen.“

Die Sopranistin Ingeborg Schöpf stammt aus der Steiermark, hat die Basis ihrer Gesangsausbildung allerdings in Biberach bei Elsa Marx erhalten. Seit 1998 ist sie Erste Sängerin an der Staatsoperette Dresden und mehrfache Preisträgerin bedeutender Wettbewerbe. Bei Gastengagements begeisterte die Sopranistin ihr Publikum auf den großen Bühnen im In- und Ausland.

Hermann Weber wuchs in Mettenberg auf, ehe ihn sein Weg zum Studium an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe führte. Danach errang er eine Reihe von Preisen und Stipendien, ehe er 1996 von der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein als Professor berufen wurde. Der Maler und Bildhauer lebt und arbeitet heute in Berg/Pfalz.

Luke Noa ist der Künstlername von Luca Göpper. Der 23-Jährige stammt aus Biberach, wo er bei der Musikschule Tritonal seine musikalische Ausbildung erhielt. Als Sänger und Songwriter sorgt er inzwischen mit sehr persönlichen Musikstücken für Aufsehen.

Die beiden Preisträger teilen sich die Preissumme von 10 000 Euro, der Förderpreis ist mit 1000 Euro dotiert.