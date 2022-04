Landkreis Biberach würdigt ehrenamtliches Engagement

Landrat Heiko Schmid hat in der Festhalle Ummendorf den Ehrenamtspreis 2021 für Einzelpersonen und Gruppen verliehen. Der Preis ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert.

Für den Ehrenamtspreis sind mehr als 40 Vorschläge eingegangen. Daraus wählte eine Jury Personen und Gruppen aus. Die Auszeichnungen im Einzelnen:

Die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen sei reiner Idealismus, formulierte Laudatorin Ruth Lang. Claudia Klausner und Antje Beducker sind für ihr Engagement zum Erhalt der oberschwäbischen Streuobstwiesen geehrt worden.

„1:1 Mensch zu Mensch“ sei ein besonderes soziales Projekt, sagte Laudator Andreas Heinzel. Die Idee dazu kam von Journalist und Moderator Johannes Riedel und dem früheren Oberbürgermeister Thomas Fettback. Das Projekt der Bürgerstiftung springe immer dann ein, wenn es keine Förderung für eine Problemlage gebe.

In ehrenamtlicher Arbeit hätten die Mitglieder des Eberhardzeller Arbeitskreises Heimatgeschichte mit Vorstand Hubert Schad seit 2008 über zehn Broschüren veröffentlicht, wusste Manfred Lämmle. Im Bürgerhaus Rupertshofen wurde 2016 vom Kultur- und Förderverein ein Museum eröffnet. Im Museum kann auch die restaurierte Kriegsverweigerer-Fahne von 1890 besichtigt werden.

„Die Abraxas-Lernpaten bieten Grundschulkindern an fünf Nachmittagen in der Woche Hilfe bei der Hausaufgabenbetreuung an“, berichtete Peter Grundler. Hiervon profitieren besonders Kinder mit Migrationshintergrund, bei denen Eltern die sprachliche Unterstützung fehlt.

Jürgen Reder und Karl Linder zeigten ein vorbildliches Engagement für ihre Pfarrgemeinden und Kirchen, befand der Kreisrat und Riedlinger Bürgermeister Marcus Schafft. Mit ungeheurer Kraft habe sich Jürgen Reder als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats St. Ottilia in Mühlhausen für die Kirchenrenovierung eingesetzt und ein interessantes Buch über St. Ottilia geschrieben. „Mit viel Zeit und Mühe widmet sich Karl Linder der Gutenzeller Barockkrippe aus der Klosterzeit“, so Schafft.

Rosalia und Josef Schultheiß aus Gutenzell-Hürbel würdigte Laudatorin Sieglinde Michelberger. Viele schöne Zusammenkünfte im kirchlichen Bereich veranstalte Rosalia Schultheiß. Und: „Ihr Mann ist ein wichtiges Mitglied bei der Feuerwehr, im Pfarrgemeinderat und im Männergesangverein Hürbel.“

Margarete Beurer ist seit 30 Jahren Leiterin des Gustav-Adolf-Frauenkreises in der evangelischen Kirchengemeinde Laupheim und engagiert sich seit 46 Jahren bei der ökumenischen Hospizgruppe. Wolf Beurer ist seit 2004 Hauptorganisator im Förderverein für das Laupheimer Brunnenfest, seit 40 Jahren Mitglied im Heimatfestausschuss und war mehr als 40 Jahre Vorstandsmitglied im Laupheimer Ortsverband des Kinderschutzbundes.

„Für organisierte Nachbarschaftshilfe, Hygienekonzepte und alternativen Sportangebote ist dem FC Blau-Weiß Bellamont ein echter Mehrwert für das ganze Dorf gelungen“, bemerkte Robert Gerner.

Die Jurastudentin Pia Städele engagiert sich in der Jugendarbeit bei ihrem Heimatverein FC Mittelbiberach. Sie ist Vorsitzende des Jugendvorstands des Schwäbischen Turnerbunds und damit an der Spitze von 300 000 Kindern und Jugendlichen. „Ein junges Gesicht und ein beeindruckendes Engagement in jungen Jahren“, folgerte Laudator Bernd Schwarzendorfer. Reiner Werz wurde für seinen jahrzehntelangen Einsatz für den Fußball und den SV Sulmetingen geehrt.

Der vor elf Jahren gegründete Bürgerverein Altheim. wurde für sein vorbildliches Engagement zum Wohle der Seniorinnen und Senioren ausgezeichnet. Neben verschiedenen Angeboten wie Gymnastik, Wandern und Walking ist die zwei Mal wöchentliche Tagesbetreuung von älteren Damen und Herren das Kernstück des Vereins, bekannte Franz Lemli.

Ehrenamtliche machen im Fahrradpool Laupheim gespendete Fahrräder wieder straßentauglich. Bedürftige mit Tafelausweis können gegen eine geringe Aufwandsentschädigung hergerichtete Fahrräder erwerben. „Für Flüchtlinge aus Nigeria in Rottum ist ein Fahrrad von großem Nutzen“, sagte der Ochsenhauser Bürgermeister Andreas Denzel. Lorenz Kling kümmere sich darum, dass jeder Flüchtling ein Fahrrad nutzen kann.

Die Feierstunde begleitete ein Blechbläserensemble der Kreisjugendmusikkappelle Biberach unter der Leitung von Ludwig Kiebler.