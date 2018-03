Landkreis Biberach stellt 25 Integrationsmanager ein

25 Integrationsmanager haben im Landkreis Biberach ihre Arbeit aufgenommen. Sie sind dem Amt für Flüchtlinge und Integration im Landratsamt Biberach zugeordnet.

Die Integrationsmanager sind für 1998 Flüchtlinge zuständig, die zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 29. Februar 2016 nach Baden-Württemberg gekommen sind und am Stichtag 15. September 2017 bereits in der sogenannten Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden leben. Ihr ausländerrechtlicher Status ist dabei unerheblich.

Die Finanzierung der Integrationsmanager übernimmt für zwei Jahre das Land Baden-Württemberg und stellt dafür dem Landkreis 1,59 Millionen Euro zur Verfügung. „Wir haben mit allen 45 Städten und Gemeinden vereinbart, dass wir als Landkreis die Aufgabe des Integrationsmanagements übernehmen. Sie bringen uns damit ein großes Vertrauen entgegen. Wir sind froh, dass wir alle Stellen des Integrationsmanagements besetzen konnten und dass es jetzt vor Ort losgeht“, sagt Landrat Heiko Schmid mit Blick auf die Herausforderung, die auf den Landkreis zukommt und derer sich der Landkreis stellt.

Die Arbeit des Integrationsmanagers beinhaltet eine aufsuchende, niederschwellige und kultursensible Herangehensweise. Es ist also eine Sozialbegleitung und Einzelfallhilfe zu allen Fragen des täglichen Lebens unter dem Aspekt einer Perspektive für die Flüchtlinge in Baden-Württemberg. Das kann auch bei einem abgelehnten Asylverfahren eine Rückkehrberatung sein und bei Anerkannten die berufliche Perspektive. Ziel ist es auch, den Flüchtlingen die lokalen Akteure wie Vereine oder Arbeitsstellen näherzubringen. Dazu arbeitet der Integrationsmanager auch eng mit der jeweiligen Stadt oder Gemeinde zusammen. Mit jedem einzelnen Flüchtling wird ein individueller Integrationsplan erarbeitet und schriftlich vereinbart.

Sechs Regionalteams

Die Integrationsmanager sind in sechs Regionalteams zusammengefasst, um so auch einen Austausch untereinander oder auch die Stellvertretung zu gewährleisten. Den Regionalteams sind folgende Städte und Gemeinden zugeordnet:

Raumschaft Biberach, Büro Bleicherstraße 47 in Biberach: Biberach, Warthausen, Mittelbiberach, Ummendorf, Hochdorf, Eberhardzell.

Raumschaft Bad Buchau, Büro Schussenrieder Straße in Bad Buchau: Bad Buchau, Ingoldingen, Bad Schussenried, Allmannsweiler, Dürnau, Oggelshausen, Kanzach, Moosburg, Tiefenbach, Seekirch, Alleshausen, Betzenweiler, Uttenweiler.

Raumschaft Riedlingen, Büro Gammertinger Straße 18 in Riedlingen: Riedlingen, Dürmentingen, Unlingen, Ertingen, Altheim, Langenenslingen.

Raumschaft Ochsenhausen, Büro Birkenstraße 9 in Ochsenhausen: Ochsenhausen, Steinhausen, Erlenmoos, Rot an der Rot, Gutenzell-Hürbel.

Raumschaft Laupheim, Büro Am Käppele 13 in Laupheim: Laupheim, Achstetten, Burgrieden, Wain, Schwendi, Mietingen, Maselheim, Schemmerhofen, Attenweiler.

Raumschaft Illertal, Büro Marktplatz 7 in Erolzheim: Erolzheim, Kirchberg/Iller, Dettingen, Kirchdorf/Iller, Berkheim, Tannheim.

Die Kontaktdaten der Integrationsmanagerinnen und -manager sind im Internet unter www.biberach.de/landratsamt/fluechtlinge-integration.html abrufbar oder bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen erhältlich. Außerdem ist Carina Straub, Sachgebietsleiterin Integrationsmanagement, per E-Mail an carina.straub@biberach.de, unter Telefon 07351/527169 oder 527399 erreichbar.