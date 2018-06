Landkreis Biberach lehnt Biotonne weiterhin ab

Der Landkreis Biberach gilt neben fünf weiteren Landkreisen in Baden-Württemberg als Biotonnen-Rebell. So sieht es zumindest das Umweltministerium. Minister Franz Untersteller (Grüne) hat deshalb die Landräte Ende September zu einer Gesprächsrunde nach Stuttgart eingeladen. Sein Ziel: die Verweigerer-Kreise mit Sachargumenten von der Einführung der Biotonne überzeugen.

Bislang blieben die Gespräche aber ohne Ergebnis, sagte Landrat Heiko Schmid im Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebs am Donnerstag.

Eigentlich ist die rechtliche Lage klar: Seit Januar 2015 ist die gesonderte Erfassung und Verwertung von Bio-Abfällen bundesweit Pflicht. Das schreibt das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes vor. Für die Umsetzung dieses Gesetzes im Südwesten ist das baden-württembergische Umweltministerium zuständig. Das Problem: Die Mitglieder des Kreistags entschieden sich im März dieses Jahres gegen eine Einführung der Biotonne. Die Verwaltung argumentierte, dass die Menge so gering sei, dass sich die Einführung wirtschaftlich nicht lohne. Das sahen auch die Kreisräte so. Weitere fünf Landkreise in Baden-Württemberg entschieden gleich – also trommelte Untersteller die Landräte Ende September zusammen.

„In diesem Gespräch ging es zunächst vorrangig um einen Informationsaustausch und wir haben die Gelegenheit bekommen, die abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen unseres Landkreises ausführlich darstellen zu können“, sagte Schmid in der Sitzung am Donnerstag. Laut Schmid beharre das Umweltministerium zwar darauf, dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz für alle gilt.

Allerdings halte er „eine Akzeptanz für den Biberacher Weg für möglich“, formulierte er es vorsichtig in der Ausschusssitzung. Wie es in Sachen Biotonne konkret weitergeht – dazu sagte Schmid nichts. Einen weiteren Austausch zwischen Landkreis und Land soll es im kommenden Jahr geben. So lange bleibt für Bürger im Landkreis Biberach alles beim Alten.

Keine Änderungen für Privatleute gibt es zudem bei den Gebühren für die Abfallentsorgung. Sie sollen im kommenden Jahr stabil bleiben, erläuterte Frank Förster, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs. Des Weiteren ergab die Kalkulation, dass die Menge an Hausmüll von 25900 Tonnen (2015) auf 26300 (2016) leicht steigen könnte. „Wir beobachten, dass die Hausmüllmenge pro Kopf zunimmt“, sagte Förster. Das könne daran liegen, dass die Menschen aufgrund von guter Konjunktur mehr konsumieren und dementsprechend mehr entsorgen.

Mehrkosten für Gewerbemüll

Tiefer in die Tasche greifen müssen ab 2017 Selbstanlieferer, die Gewerbeabfälle bringen. Da die Kapazitäten für Verbrennungen von Abfällen in Deutschland immer weniger würden, stiegen die Entsorgungskosten bei den Gewerbeabfällen deutlich, sagte Förster. Deshalb soll die Gebühr von derzeit 141 Euro pro Tonne auf 185 Euro pro Tonne angehoben werden – ein Plus von mehr als 30 Prozent. Kreisrat Franz Habrik (CDU) kritisierte diesen Vorschlag: „Viele Bauvorhaben wurden damit falsch kalkuliert.“

Die Steigerung der Kosten für Selbstanlieferer treibe die Baukosten weiter nach oben. Landrat Schmid sagte: „Für Gewerbetreibende ist das ein Schlag, aber es soll nicht jedes Jahr vorkommen.“ Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen mit einer Enthaltung die Gebührenkalkulation dem Kreisrat. Dieser wird Mitte Oktober darüber entscheiden.