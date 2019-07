Landkreis Biberach knackt erstmals die 200.000-Einwohner-Marke

„Der Landkreis hat zum ersten Mal in seiner Geschichte mehr als 200.000 Einwohner. Die Zahl hat uns mittlerweile das Statistische Landesamt bestätigt“, teilt Landrat Heiko Schmid in einer Pressemeldung mit.

„Als ich vor mehr als zwölf Jahren das Amt des Landrats übernommen habe, prognostizierte uns das Statistische Landesamt einen Höchststand von maximal 192.000 Einwohnern im Jahr 2020 und danach einen deutlichen Rückgang. 192.000 Einwohner hatten wir bereits im Jahr 2015 und von einem Rückgang ist nichts zu spüren.“

Die Einwohnerzahl ist gegenüber 2009, also vor zehn Jahren, um 10.845 Einwohner angestiegen und hat somit einen neuen Höchststand mit 200.167 Einwohnern erreicht. Der Anstieg entspricht 5,7 Prozent.

Mit Ausnahme von Allmannsweiler (-13 Einwohner, -4,1 Prozent), Altheim (-176 Einwohner, -7,7 Prozent), Dürmentingen (-49 Einwohner, -1,7 Prozent), Dürnau (-zehn Einwohner, -2,2 Prozent), Ertingen (-82 Einwohner, -1,5 Prozent), Langenenslingen (-63 Einwohner, -1,8 Prozent) und Seekirch (-sieben Einwohner, -2,4 Prozent) konnten alle Städte und Gemeinden des Landkreises Biberach ihre Einwohnerzahlen in den vergangenen zehn Jahren steigern.

Besonders fallen hier Achstetten (+813 Einwohner, +19,7 Prozent), Laupheim (+2750 Einwohner, +14 Prozent), Burgrieden (+495 Einwohner, +13,7 Prozent), Ingoldingen (+350 Einwohner, +13,3 Prozent) und Moosburg (+23 Einwohner, +12,4 Prozent) auf.

Mehr Männer als Frauen

Im März 2009 gab es noch mehr Frauen (95.066) als Männer (94.256) im Landkreis Biberach. Bis März 2019 hat sich dies verändert. Nun leben 100.900 Männer und 99.267 Frauen im Landkreis Biberach.

Den prozentual höchsten Frauenanteil, gemessen an der Einwohnerzahl, hat die Gemeinde Kanzach (51,7 Prozent) und den höchsten Anteil an männlichen Einwohnern hat die Gemeinde Seekirch (52,1 Prozent). Nahezu gleich viele Frauen wie Männer wohnen in Altheim bei Riedlingen. Hier leben 1053 Männer (50,07 Prozent) und 1050 Frauen (49,93 Prozent).