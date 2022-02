Landkreis Biberach erhält 3500 Novavax-Dosen

Der Landkreis Biberach erhält eine erste Lieferung mit 3500 Dosen des Protein-Impfstoffs Novavax. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit und beruft sich auf eine Mitteilung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. Das Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet Impfungen mit Novavax zum ersten Mal und nur gegen Terminvergabe am Dienstag, 8. März, im Impfstützpunkt Biberach in der Stadthalle an.

„Das Impfangebot mit Novavax richtet sich bevorzugt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich und der Pflege, die sich bisher nicht für eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff entscheiden konnten. Das Sozialministerium möchte ihnen damit ein Angebot machen, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nachzukommen“, sagt Dr. Jobst Isbary, ärztlicher Leiter der mobilen Impfteams für den Landkreis Biberach. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen tritt Mitte März in Kraft.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den genannten Einrichtungen können unter der Telefonnummer 0160 3822413 einen Termin für eine Erstimpfung mit Novavax vereinbaren. Die Termin-Hotline ist montags bis freitags von 8 bis 15 und samstags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Impfungen mit Novavax werden nur mit Termin dienstags von 17 bis 20 Uhr im Impfstützpunkt Biberach angeboten.