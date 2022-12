Landeszuschuss für Biberach und Warthausen

Die Stadt Biberach und die Gemeinde Warthausen erhalten jeweils einen Zuschuss des Landes für Projekte der Innenentwicklung. Mit diesen soll auch bezahlbarer Wohnraum entstehen.

Insgesamt fördert das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen über das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ in diesem Jahr landesweit 32 Projekte mit rund 1,33 Millionen Euro. Davon erhält die Stadt Biberach für das Vorhaben „Rißquartier – Urbanes Wohnen und Arbeiten zwischen Bahnhof und Riß“ 12.500 Euro und die Gemeinde Warthausen für das Projekt „Warthausen 2035 – Ein Gemeindeentwicklungskonzept zur Innenentwicklung“ rund 15.000 Euro.

„Unsere Städte und Gemeinden brauchen lebendige und attraktive Zentren. Daher gilt es, die Innenentwicklung weiter voranzutreiben, um Flächen für bezahlbares Wohnen und für das Arbeiten gewinnen zu können. Zudem wird damit der Flächenverbrauch verringert“, sagt der Biberacher CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger zu der Zuschussvergabe. „Die Landesförderung hierfür ist richtig und ich freue mich, dass in diesem Jahr Mittel in die Stadt Biberach und in die Gemeinde Warthausen fließen.“

„Indem wir die Potenziale der Innenentwicklung heben, stärken wir auch unsere Ortsmitten und Stadtzentren. Gleichzeitig können wir so zu einem geringeren Flächenverbrauch beitragen. Deshalb freue ich mich, dass es uns gelungen ist, die Landesmittel für das Förderprogramm ,Flächen gewinnen durch Innenentwicklung’ in diesem Jahr deutlich aufzustocken“, sagte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Nicole Razavi (CDU).

Das Förderprogramm ist aus Sicht der Ministerin ein wichtiger Baustein, um mehr bezahlbaren Wohnraum im Innenbereich zu schaffen. Darüber hinaus werden die Kommunen beispielsweise auch durch die Wiedervermietungsprämie, den Grundstücksfonds oder die Städtebauförderung dabei unterstützt, Flächen und Leerstände zu aktivieren und wieder auf den Markt zu bringen.