Landestheater Tübingen spielt „Woyzeck“

Das Landestheater Tübingen präsentiert am Dienstag, 24. Januar, 19 Uhr, das Stück „Woyzeck“ in der Stadthalle in Biberach (Foto: Martin Sigmund). Um 18.15 Uhr findet zusätzlich eine Einführung statt.

Ein Theater über den Verlauf der Geschichte, das Ergebnis geschlechterspezifischer Machtverhältnisse und struktureller Gewalt – so beschreibt das Kulturamt das Stück.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach oder online unter www.kartenservice-biberach.de erhältlich. Eine telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.