Landesligist TG I gewinnt in Stuttgart

Die Turner der TG Biberach-Bad Waldsee I haben in der Landesliga auswärts den MTV Stuttgart mit 278,25:261,75 Punkten besiegt. Damit steht die TG I nun nach drei absolvierten Wettkämpfen auf dem vierten Tabellenplatz. Die TG II war in der Kreisliga Süd beim TV Fridingen zu Gast und konnte ebenfalls mit einem Sieg in der Tasche nach Hause fahren.

Landesliga: In der Stuttgarter Tivolihalle legten die jüngsten Turner der TG I, Philipp Schmid und Simon Dobler, am Boden vor und erzielten beide mehr als zwölf Punkte. Auch das Pauschenpferd ging an die Gäste. Marc Pfeilsticker und Stefan Tony holten dabei die meisten Zähler. An den Ringen traten beide Mannschaften nur mit vier Turnern an, so gab es keine Streichwertung. Die TG I präsentierte jedoch deutlich höhere Schwierigkeiten. Alexander Schneider zeigte einen Kreuzhang. Ingo Rösler beendete seine Kür mit einem Doppelsalto rückwärts. Damit gewannen die Gäste auch die Ringe mit großem Abstand und gingen mit einem soliden Vorsprung von zehn Punkten in die Pause.

Vorsprung steht auf der Kippe

Schon am Sprung stand der große Vorsprung auf der Kippe. Gleich zwei TG-Turner mussten ihren Tsukahara abbrechen. Bei zwei Null-Punkte-Wertungen hätte der MTV Stuttgart in der Gesamtwertung gleichziehen können. Zum Glück für Biberach-Bad Waldsee I war aber nur einer der Sprünge ungültig, sodass die Patzer am Ende lediglich den Gerätesieg kosteten. Deutlich sicherer präsentierten die TG-Turner ihre Übungen am Barren. Christian Stützle Fernández zeigte eine Moy-Stemme in den Stütz. Schließlich siegte die TG I auch noch am Reck und sicherte sich damit den ersten Sieg in der laufenden Saison. Bester Sechskämpfer der Begegnung war Michael Lämmle.

Kreisliga Süd: Die TG Biberach-Bad Waldsee II traf bei ihrem ersten Wettkampf der Saison in der Kreisliga Süd auf den TV Fridingen. Beide Teams lieferten sich ein sehr spannendes Duell. Zum Teil entschieden nur wenige Zehntel über die Gerätesiege. Die Gäste aus Biberach und Bad Waldsee gewannen den Boden, das Pauschenpferd und den Barren. Ringe, Sprung und Reck gingen an den TV Fridingen. Am Ende setzte sich die TG II mit 242,75:242,40 Punkten durch.

Der nächste Heimwettkampf für beide Mannschaften findet am kommenden Sonntag, 15. März, in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach statt. Der Kreisliga-Wettkampf beginnt um 12.30 Uhr. Um 16 Uhr geht es mit der Landesliga weiter. Gegner sind die beiden Mannschaften der Wettkampfgemeinschaft Donau-Alb.