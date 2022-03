Land saniert Straßen im Kreisgebiet

Das Land Baden-Württemberg geht im Sanierungsprogramm 2022 mehr als 250 neue Erhaltungsmaßnahmen an und investiert hierfür rund 161 Millionen Euro. Wie der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) mitteilt, sind darunter im Landkreis Biberach sieben Maßnahmen an Landesstraßen:

L 260: Fahrbahndeckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Erolzheim (fast 0,5 Kilometer Baulänge)

L 268: Fahrbahndeckenerneuerung Heudorf - Wilflingen (rund 2,4 Kilometer Baulänge)

L 275: Fahrbahndeckenerneuerung Bad Buchau - Sattenbeuren (über 2 Kilometer Baulänge)

L 280: Fahrbahndeckenerneuerung Heggbach - Schönebürg (rund 3,3 Kilometer Baulänge)

L 280: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Laupertshausen - Ortsdurchfahrt Maselheim (über 2,5 Kilometer Baulänge)

L 299: Brückeninstandsetzung bei Dettingen an der Iller

L 306: Fahrbahndeckenerneuerung Ingoldingen - Unteressendorf (rund 1,9 Kilometer Baulänge)

Für Sanierungsmaßnahmen an Bundesstraßen in Baden-Württemberg stellt der Bund zudem voraussichtlich rund 260 Millionen Euro zu Verfügung. Im Landkreis Biberach wird davon in die Fahrbahndeckenerneuerungen der B 30 Donaustetten - Laupheim/Mitte (rund 6,5 Kilometer Baulänge) und in die Instandsetzung der Feldwegüberführung über die B 30 bei Biberach-Hagenbuch investiert.

Dörflinger sagte, Straße seien für die Menschen und die Wirtschaft gleichermaßen wichtig: „Daher ist es richtig und wichtig, dass in diesem Jahr im Landkreis Biberach insgesamt neun Erhaltungsmaßnahmen angepackt werden sollen.“