Land investiert in Rad- und Gehwege im Kreis Biberach

In das neue Förderprogramm 2018–2022 mit einem Gesamtfördervolumen von rund 46 Millionen Euro sind insgesamt 93 Projekte neu aufgenommen worden. Das Land Baden-Württemberg investiert zudem mit eigenen Bauprogrammen in den Ausbau der Radwege an Bundes- sowie Landesstraßen.

Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU), Mitglied im Verkehrsausschuss, freut sich, dass es auch beim Ausbau des Radwegenetzes vorangeht. „Bei den Haushaltsberatungen konnten wir nicht nur zusätzliche Mittel für die Sanierung von Straßen, sondern auch für Maßnahmen für den Radverkehr einstellen. Dabei ist mir das Schließen der Lücken im Radwegenetz ein großes Anliegen. Hier kann oft mit kleineren Beträgen bereits eine spürbare Verbesserung erreicht werden.“ Dazu trügen die 50 Prozent Zuschüsse für kommunale Maßnahmen aus dem sogenannten Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) ebenso bei, wie die Umsetzung von Radwegen entlang von Landesstraßen oder Bundesstraßen durch das Land selbst. „Einige Lücken im Radwegenetz bei uns in der Region warten noch darauf geschlossen zu werden. Mit zunehmender Bevölkerung im Kreis muss auch die Infrastruktur ausgebaut werden. Ein Ausspielen einzelner Verkehrsträger gegeneinander können wir uns dabei nicht leisten“, so der Abgeordnete.

Aus dem Landkreis Biberach befinden sich unter den neuen Projekten im Förderprogramm 2018–2022 folgende Maßnahmen, Projektträger sind jeweils die Städte und Gemeinden beziehungsweise der Landkreis: Dürmentingen: Anlage eines Gehwegs in der Buchauer Straße (L 275); Ertingen: Neubau eines Gehwegs an der KJ 7538, Ortsdurchfahrt (OD) Erisdorf; Warthausen: L 251, Gehweg in der OD (Bahnhofstraße).

Im Programm bereits enthalten sind folgende Maßnahmen: Biberach: Neubau Radweg in Verlängerung der Vollmerstraße, Bauabschnitt eins; Schutzstreifen Bismarckring – Teilabschnitt Birkenharder Straße/Wielandstraße/Ehinger Straße (L 273); Verbindungsweg Haberhäuslestraße/Rißstraße (Rißradweg); Maselheim: Anlage von Gehwegen in Laupertshausen im Zuge der L 280, Mettenberger Straße; Ochsenhausen: K 7508, Neubau eines Gehwegs in der Hürbler Straße in Reinstetten; Schemmerhofen: Anlage eines Gehwegs an der Schlossstraße (L 266) in Alberweiler; Steinhausen/Rottum: K 7574, Gehwege in der OD Steinhausen/Rottum; Landkreis Biberach: K 7527, Neubau eines Radwegs zwischen Baltringen und Sulmingen; K 7569, Neubau eines Radwegs zwischen Mühlhausen und der B 465; K 7503 Geh- und Radweg zwischen Bergerhausen und Winterreute; K 7517 Geh - und Radweg Bußmannshausen–Bühl–Laupheim.

Entlang von Bundesstraßen ist für 2018 der Bau von 21 Radwegen mit einer Gesamtlänge von 31 Kilometern und einem Investitionsvolumen von rund zwölf Millionen Euro geplant. Weitere 28 Projekte mit einer Gesamtlänge von 35 Kilometern sollen entlang den Landesstraßen mit einer Fördersumme von insgesamt 16 Millionen Euro angegangen werden. Darunter sind der Radweg zwischen Eberhardzell/Mühlhausen und Eberhardzell/Hetzisweiler mit Kosten von 700 000 Euro (2,1 Kilometer Länge), der Radweg zwischen Achstetten/Oberholzheim und Hüttisheim (1,4 Kilometer Länge) und der Radweg zwischen Laupheim/Baustetten und der B 30 (0,3 Kilometer Länge).