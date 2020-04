Land investiert in Rad- und Fußverkehrswege im Kreis Biberach

Das Rad- und Fußwegenetz im Landkreis Biberach wird weiter ausgebaut. Wie der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemeldung mitteilt, sind weitere Vorhaben in das Landesprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 2020–2024 aufgenommen worden.

„Es ist wichtig, dass wir den Ausbau unserer Verkehrswege auch trotz der Corona-Pandemie weiter fest im Auge behalten. Das gilt auch für die Rad- und Fußwege, deren Lücken schrittweise geschlossen werden müssen“, sagt Dörflinger. Das Land unterstützt über das Förderprogramm die Kommunen bei ihren Radverkehrsvorhaben nach dem LGVFG. Insgesamt umfasst das Förderprogramm nun 384 Maßnahmen mit einer Gesamtinvestitionssumme von 389 Millionen Euro.

Um eine Förderung nach LGVFG zu erhalten, müssen die Vorhabenträger nach der Programmaufnahme in einer zweiten Stufe bei den Regierungspräsidien (RP) einen Antrag auf Förderung einreichen. Über die Genehmigung und Bewilligung der Förderung entscheiden die RP.

Laut Verkehrsministerium sind folgende Maßnahmen im Landkreis Biberach 2020 neu in das Programm aufgenommen worden: Biberach: Geh- und Radweg zwischen Ulmer- und Haberhäuslestraße im Zuge des Rißradwegs (Radnetz BW); Kirchdorf: Rad- und Wirtschaftsweg zur Anbindung des Gewerbegebiets Kirchdorf/Oberopfingen (Firma Liebherr) an das Radwegenetz Kirchdorf; Laupheim: Radverkehrsanlagen im Zuge der Kapellenstraße zwischen Radstraße und Ulmer Straße (Radnetz BW); Landkreis Biberach: K 7532, Geh- und Radweg i.d. Nordwest-Umfahrung Biberach zwischen der B 312 und der L 273 (Birkenharder Straße); K 7569, Radweg zwischen der B 465 und Eberhardzell/Mühlhausen mit Radwegunterführung der B 465.

Folgende Maßnahmen sind bereits im Förderprogramm enthalten: Dürmentingen: Anlage eines Gehwegs im Zuge der Buchauer Straße; Ertingen: Gehweg in der Ortsdurchfahrt Ertingen/Erisdorf; Maselheim: Anlage von Gehwegen in Laupertshausen, Mettenberger Straße; Steinhausen/Rottum: Gehwege in der Ortsdurchfahrt Steinhausen/Rottum; Wain: Bau eines Gehwegs in der Ortsdurchfahrt Wain/Auttagershofen; Landkreis Biberach: Geh- und Radweg zwischen Bergerhausen und Winterreute (Radnetz BW) mit Querungshilfe in Bergerhausen.