Land informiert über Renaturierung

Das Land Baden-Württemberg plant, den Rißkanal in Biberach zu vitalisieren. Bevor eine Genehmigung für die Maßnahme beantragt wird, sollen alle Bürger über den aktuellen Planungsstand informiert werden. Hierzu findet am Donnerstag, 22. Februar, um 18 Uhr in der Aula der Birkendorfschule in Biberach eine Informationsveranstaltung statt, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist. Das Regierungspräsidium Tübingen sowie das beauftragte Planungsbüro 365° freiraum + umwelt werden anhand der aktuellen Pläne die geplante Maßnahme am Rißkanal erläutern.

1932 wurde der Rißkanal in Biberach angelegt, um bei Hochwasser eine große Menge Wasser aus der Stadt zu leiten. Aus diesem Grund ist der Verlauf des Rißkanals sehr geradlinig. Er weist ein hohes Gefälle auf und die Ufer sind befestigt.

Um den Rißkanal naturnäher zu gestalten, ist geplant, das Gewässerbett zu verlagern und die Uferbefestigungen zu beseitigen. Eine Durchgängigkeit des Wehrs für Fische und andere Lebewesen wurde zwar bereits geschaffen. Die geplante Renaturierung wird aber eine weitere ökologische Verbesserung mit sich bringen und den Lebensraum für wassergebundene Tiere und Pflanzen aufwerten. Zusätzlich soll der Rißkanal für die Bürger im Stadtgebiet von Biberach erlebbarer werden. Bereits 2015 hatte das RP zwei öffentliche Infoveranstaltungen über die Renaturierung des Rißkanals für die Bürger angeboten.