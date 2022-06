Land fördert KI für Unternehmen in der Region

Im Rahmen des „Aktionsprogramms KI für den Mittelstand“ fördert das Baden-Württembergische Wirtschaftsministerium 16 regionale KI-Labs mit 3,1 Millionen Euro. Runde 200 000 Euro aus dem Fördertopf gehen dabei an ein Konsortium, das auch die Region Biberach abdeckt. Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, sieht darin die richtigen Signale: „Es ist wichtig, dass es auch für unsere Unternehmen hier vor Ort Ansprechpartner für zukunftsweisende Technologien gibt.

Gerade die Förderung von Gründungen und digitaler Innovation sind Ziele unserer Zukunftsstrategie.“ Durch die vernetzte Zusammenarbeit des Digitalisierungsregion Ulm-Alb-Donau-Biberach e.V., der bwcon GmbH und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt könne so ein entscheidender Mehrwert für mittelständische Betriebe weiter gedeihen. Ziel der KI-Labs sei es, mittelständische Unternehmen durch gezielten Aufbau von Kompetenz beim effizienten Einsatz von künstlicher Intelligenz zu unterstützen, so Dörflinger.

Für Betriebe aus der Region sind neben der Zentrale in Ulm Anlaufstellen in Riedlingen und im Kompetenzzentrum für Building Information Modeling an der Hochschule Biberach eingerichtet.

Das Wirtschaftsministerium fördert die Verstetigung und den Aufbau der regionalen KI-Labs mit rund 3,1 Millionen Euro über einen Zeitraum von bis zu 30 Monaten. Die regionalen Träger leisten dabei einen Eigenbeitrag in Höhe von insgesamt rund 1,3 Millionen Euro.