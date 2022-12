Land fördert Instandsetzung der Stadtpfarrkirche St. Martin

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen fördert die Instandsetzung der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach an der Riß mit 52.800 Euro aus dem Denkmalförderprogramm des Landes. Das teilt das Ministerium in einer Pressemitteilung mit.

Bei einer digitalen Veranstaltung überreichte die Staatssekretärin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Andrea Lindlohr dem Biberacher Dekan Stefan Ruf virtuell einen symbolischen Scheck. Gefördert wird die Instandsetzung der Fassaden des Kirchenschiffs und des Kirchturms der Stadtpfarrkirche St. Martin.

Staatssekretärin Andrea Lindlohr sagte: „Kulturdenkmale wie die Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach mit ihrem hohen und markanten Turm, der die Stadtsilhouette Biberachs prägt, sind sichtbare Zeichen unserer Vergangenheit. Sie sind es, die unser Land prägen und damit Identität stiften.“ Dekan Stefan Ruf erklärte: „Die Stadtpfarrkirche St. Martin als Simultankirche ist ein einzigartiger Bau, der Geschichte geschrieben hat und weiterhin ökumenische Geschichte schreiben wird. Dieses Gotteshaus ist für alle Biberacher mehr als nur eine Kirche. St. Martin verkörpert Heimat und Identifikation mit der Geschichte dieser Stadt.“

Die Stadtpfarrkirche zählt zu den wenigen bis heute noch in Nutzung befindlichen Simultankirchen Deutschlands, die sich Katholiken (Chor) und Evangelische (Langhaus) teilen. Mit ihrer weitgehend dem 18. Jahrhundert zuzurechnenden, qualitativ hochwertigen Ausstattung zählt sie darüber hinaus zu den wichtigen Zeugnissen barocker Ausstattungs- und Sakralkunst in Oberschwaben. Mit den Kapellen einzelner führender Patrizierfamilien ist sie überdies von Bedeutung für die reichsstädtische Kultur und Geschichte. Die Fördermittel sind Teil der dritten Tranche des Denkmalförderprogramms des Landes 2022.

Als eines von nur wenigen Ländern unterstützt Baden-Württemberg seit über 40 Jahren Denkmaleigentümer beim Erhalt ihrer Denkmale. Private Antragsteller können eine Förderung von 50 Prozent für ihre Projkete erhalten, Kirchen und Kommunen 33 Prozent.