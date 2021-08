Land fördert Biberacher und Laupheimer VHS

Das Land Baden-Württemberg fördert in einem bundesweit einzigartigen Pilotprojekt vier digitale Volkshochschulen mit einer Fördersumme von rund 720 000 Euro. Unter dem Titel WEITER.mit.BILDUNG@BW sollen in den Jahren 2021 und 2022 Best-Practice-Beispiele für innovative digitale Lern und Organisationszenarien sowie nachhaltige strukturelle Entwicklungen angestoßen und verstetigt werden.

Im Landkreis Biberach sind die Volkshochschulen in Biberach und Laupheim fest als Pilot-Schulen für das Projekt vorgesehen. Ziel ist, so die digitale Bildung im ländlichen Raum stärker zu verankern, wobei der Fokus auf digitaler Vernetzung und digitaler Präsenz liegen soll.

Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, sieht in dem Projekt großes Potential: „Dieses Projektvorhaben kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und greift die Herausforderungen, die sich im Zuge der Corona-Pandemie ergeben haben, vollumfänglich auf.

Der damit angestoßene Digitalisierungsprozess kann so entscheidend zu einer pädagogisch sinnvollen Entwicklungsstrategie unseres Bildungssystems beitragen.“

Bis Mitte Juli hatten die mehr asl 160 Volkshochschulen im Land die Möglichkeit, sich als Kooperationsverbund aus jeweils mindestens zwei Volkshochschulen mit innovativen Projekten zu bewerben. Die Volkshochschulen in Laupheim und Biberach wurden als Kooperationsverbund für das Vorhaben „digitale VHS im ländlichen Raum“ von einer Jury mit Vertreterinnen und Vertretern des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ausgewählt. Programmatische Grundlage für die Arbeit der Pilot-Volkshochschulen ist das „Manifest zur digitalen Transformation von Volkshochschulen“. In diesem Strategiepapier formuliert der deutsche Volkshochschulverband entsprechende Schritte, um die Idee der Volkshochschulen in der digital vernetzten Gesellschaft weiterzuführen.