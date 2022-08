Land fördert Berufsorientierung in überbetrieblichen Bildungsstätten auch im Kreis Biberach

Das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus fördert in diesem Jahr mit seiner Initiative „Pro Beruf“ die Berufserprobung an überbetrieblichen Bildungsstätten in Baden-Württemberg mit mehr als 1,8 Millionen Euro. Rund 86 000 Euro gehen an die Handwerkskammer Ulm, zu deren Kammerbezirk auch der Landkreis Biberach zählt. Dies teilt der Biberacher CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit.

Acht- und Neuntklässler aus Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen erleben dank „Pro Beruf“ in rund 80 Stunden durch eine Berufserprobung, wo ihre Stärken liegen, und sie erhalten konkrete Vorstellungen von den Ausbildungsberufen. Ziel ist es, dass mehr Jugendliche eine bewusste Berufswahl treffen, der Übergang von der Schule in die Betriebe gelingt und Ausbildungsabbrüche vermieden werden.

Dörflinger, der auch handwerkspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion ist, sieht darin gute Chancen: „Für unseren beruflichen Nachwuchs stellt sich gegen Ende der schulischen Laufbahn stets die Frage: Was kann ich, was interessiert mich und was macht mir Spaß? Ich finde die Initiative des Wirtschaftsministeriums gerade deshalb so spannend, weil sie Schülerinnen und Schülern die zur Berufsorientierung notwendige Praxisnähe bietet“ so Dörflinger. Der Kreis Biberach biete mit seinem breiten Ausbildungsspektrum beste Voraussetzungen.

Gefördert werden aus dem Förderprogramm „ProBeruf – Berufserprobung in überbetrieblichen Bildungsstätten“ 16 Träger überbetrieblicher Bildungsstätten. Diese Bildungsstätten, meist von Organisationen der Wirtschaft getragen, bereiten Schüler auf den Einstieg in eine Ausbildung vor.