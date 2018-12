Laienspieler üben Improvisation

Das letzte Treffen der monatlichen Improvisationswerkstatt ist am Sonntag, 9. Dezember, von 13.30 bis 16 Uhr in der Kaffee-Bühne in Biberach.

Erwachsene ab 18 Jahren, mit und ohne Erfahrung, sind zum Mitmachen eingeladen. Aufwärmübungen und Improvisationstechniken unter der Leitung der Theaterpädagogin Mabel Engler fördern Energie und Spielfreude der anwesenden Spieler, schreiben die Veranstalter. Der gemeinsame Spaß am Improvisieren steht im Vordergrund. Die Werkstatt wird 2019 von Ende Januar an fortgesetzt.

Öffentliche Auftritte der Gruppe sind in Planung. Es spielt aber nur der mit, der sein Können vor einem öffentlichen Publikum zeigen möchte.