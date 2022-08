Läufer trainieren für Genießerlauf auf Halbmarathonstrecke

Läuferinnen und Läufer laufen sich warm für den Genießerlauf. Am Sonntag, 28. August, laden die Lauffreunde Biberach zu einem Vorbereitungslauf für den 5. Biberacher Genießerlauf ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Wolfental (Parkplatz neben Guter-Gaupp, Wolfentalstraße 51).Von dort geht es in jeweils zwei Gruppen in unterschiedlichen Lauftempi über die Original Halbmarathonstrecke nach Reute, Voggenreute, Ingoldingen, Grodt und zurück sowie über die Staffelstrecke durchs Wolfental mit Wendepunkt in Reute. Nach dem Vorbereitungslauf gibt es am Treffpunkt eine kleine Erfrischung und Stärkung.