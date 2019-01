Ladies’ Circle ruft zum Spenden für den Tafelladen auf

Der Ladies’ Circle Biberach veranstaltet am Samstag, 9. Februar, erstmals die Aktion „Ein Teil mehr“ in Kooperation mit dem Kaufland in Warthausen. Alle gesammelten Sachspenden kommen dem Biberacher Tafelladen zugute, der am 1. Februar in seinen Räume in der Waldseer Straße zieht.

Bei der Aktion können Kunden des Kauflands freiwillig ihrem Einkauf einen von der Tafel dringend benötigten Artikel hinzufügen und diesen nach dem Kauf bei den Vertreterinnen des Ladies’ Circles vor dem Supermarkt abgeben. Anschließend spendet der Club die gesammelten Lebensmittel und Hygieneartikel an den Tafelladen Biberach. Auch das Kaufland wird die Aktion mit einer Sachspende unterstützen.

Besonders gefragt sind länger haltbare Artikel, die nicht schnell verderblich sind, wie Kaffee und Öl sowie Waschmittel und Hygieneartikel. Eine genaue Einkaufsliste wird der Ladies’ Circle Biberach am Aktionstag vor dem Kaufland verteilen. Ziel der Aktion ist es, den Tafelladen mit Artikeln für Bedürftige zu versorgen, die bei regulären Sachspenden auch durch andere Supermärkte oftmals zu kurz kommen.

Der Ladies’ Circle ist eine internationale Service-Organisation junger Frauen unter 45 Jahren – mit dem Ziel, Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu vertiefen. Gemeinsam engagieren sich mehr als 1000 Frauen in Deutschland für den guten Zweck. Der Biberacher Ladies’ Circle besteht seit 2018.