Ladies‘ Circle 76 Biberach offiziell gegründet

Vor mehr als einem Jahr hat Irina Wondrak die Idee gehabt, in Biberach einen Ladies‘ Circle zu gründen. Seither hat sich viel getan: Insgesamt 35 Frauen hatten sich bei der Initiatorin gemeldet, weil sie alle auf der Suche nach mehr Freundschaft und Engagement in ihrem Leben waren. Nach den ersten Kennenlern-Treffen und zaghaften Schritten auf dem Weg zum Service-Club bildete sich allmählich der Ladies‘ Circle 76 Biberach mit heute acht Mitgliedern, welcher fortan gemeinsam die Freundschaft pflegt und nach dem nächsten Schritt, der offiziellen Gründung, strebte.

Kürzlich war es dann so weit: Im Rahmen einer offiziellen Gründungsfeier unter der Leitung der Präsidentin des Distrikts VI, Doris Tschautscher, wurde der Ladies‘ Circle 76 Biberach gegründet. Zu diesem Ereignis wurden zahlreiche Gäste im Café Crumbles in Ochsenhausen empfangen, darunter Ladies aus Sigmaringen, Ravensburg, Passau, dem Patencircle aus Kempten und dem Round Table 75 Biberach.

Auf dem Weg zur Gründung haben die Frauen bereits einiges erlebt:Durch gemeinsame Fun-Meetings haben sich die Ladies Zeit genommen, sich kennenzulernen. Gerade aufgrund der besonderen Entstehungsgeschichte, bei der alle Frauen gewagt haben, in einem unbekannten Kreis einzutauchen, haben sie großen Wert auf eine freundschaftliche Grundlage der gemeinsamen Tätigkeit gelegt. Dies wurde bei Besuchen des Musikfrühlings, des Street Food Festivals und auch einer Stadtführung mit Schwerpunkt auf starke weibliche Persönlichkeiten der Stadt gelebt. Zusätzlich haben die Ladies auch ihre ersten Sozialaktionen auf den Weg gebracht. So haben Sie unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ fleißig Weihnachtspäckchen für den Weihnachtspäckchenkonvoi nach Osteuropa gesammelt sowie mit Ihrer „Kauf 1 mehr“-Aktion in Kooperation mit dem Kaufland Biberach zahlreiche Spendenartikel für den Biberacher Tafelladen generiert.

Für frischen Wind im Circle-Leben sorgte schließlich auch das erste Treffen mit dem Round Table 75 Biberach. Um künftig Freundschaft und Engagement zu pflegen, haben sich die Clubs bei einer Brauereiführung in Ummendorf kennenlernen können und einen geselligen Abend verbracht.