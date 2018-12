Kusterer läuft überlegen zum Sieg

Einen erfolgreichen Start hat der Triathlon-Nachwuchs der TG Biberach beim ersten Lauf der 42. Oberschwäbischen Crosslaufserie in Blitzenreute hingelegt. Hannes Kusterer siegte in der Altersklasse (AK) U14. Connor Stawik (U12) erreichte Platz drei, knapp hinter Robin Kehrle (LT Mittelbiberach).

Bei widrigen Bedingungen mit Windböen und Regen ging es in Blitzenreute als erstes für Connor Stawik und Robin Kehrle auf die 1200 Meter lange Runde über Wiesengelände. Durch den dauerhaften Regen in der Nacht wartete auf die Athleten ein ziemlich tiefes Geläuf. Stawik lag zwischenzeitlich an Position vier, holte sich durch einen beherzten Endspurt aber nach 5:01,1 Minuten Rang drei. Noch etwas besser kam Robin Kehrle mit den Bedingungen zurecht. Er belegte in 4:58,00 Minuten Platz zwei. Gesamtsieger im Rennen der Altersklasse U8, U10 und U12 wurde Sebastian Held (4:50,7/LT Horst Hocker Laupheim).

Danach ging es für die Altersklasse U14 und U16 ebenfalls auf die 1200 Meter lange Runde. Hier waren für die TG Mate Szabo und Hannes Kusterer am Start. Vom LT Mittelbiberach stellte sich Björn Kehrle dem anspruchsvollen Lauf. Kusterer setzte sich bereits nach 50 Metern an die Spitze, baute den Vorsprung ungefährdet aus und kam in der Zeit von 4:11,4 Minuten als Gesamtsieger noch vor allen U16-Teilnehmern ins Ziel. Dahinter reihten sich Moritz Speh (2./4:19,4/DAV Ravensburg) und Patrick Sonnentag (3./4:25,4/VfB LC Friedrichshafen) ein. Mate Szabo (4:50,7) kam als Sechster ins Ziel, Björn Kehrle (5:18,1 Minuten) belegte Platz 18.

Nico Russ (SV Birkenhard) und Philipp Posmyk (TG Biberach) gingen im Hauptlauf an den Start. Die 157 Läufer fanden auf der 1,3 Kilometer langen Wiesenrunde, die fünfmal zu durchlaufen war, schwierige Bedingungen vor. Russ lief ein gutes Rennen, hatte aber bei starker Konkurrenz einen schweren Stand und kam nach 28:04 Minuten als 25. ins Ziel (11. Männerklasse). Philipp Posmyk gewann in 29:32 Minuten die AK55 und wurde insgesamt 39.