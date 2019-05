Kusterer ist stark unterwegs beim Aquathlon

Triathlet Hannes Kusterer von der TG Biberach hat Platz zwei bei den Schülern A beim Racepedia-Cup-Wettkampf in Heilbronn belegt. Bei diesem wurde ein neues Format, ein sogenannter Aquathlon, eingeführt. Dieses Sonderformat mit den Disziplinen Schwimmen, Laufen, Schwimmen, Laufen wurde das erste Mal ausgetragen.

Connor Stawik (TG Biberach) trat bei den Schülern B an. Der Wettkampf startete mit einer 400 Meter langen Laufrunde, dann mussten 125 Meter Schwimmen absolviert werden, gefolgt von einem abschließenden 800-Meter-Lauf. Connor Stawik erwischte einen guten Start und kam als Fünfter zum ersten Wechsel. Da beim Schwimmen links herum geschwommen wurde und nicht wie eigentlich üblich rechts herum, kam es zu tumultartigen Zusammenstößen. Connor Stawik kam dennoch gut zurecht und mit der sechstbesten Schwimmzeit ging es für ihn auf die zweite Laufstrecke. Am Ende kam er als Sechster der Gesamtwertung unter 28 Startern in der Zeit von 8:23 Minuten ins Ziel.

Hannes Kusterer ging bei den Schülern A in den Wettkampf (750 m Laufen, 225 m Schwimmen, 1500 m Laufen). Vom Start weg lief Hannes Kusterer vorneweg und kam mit der schnellsten Laufzeit als Erster in die Wechselzone. Erwartungsgemäß wurde er auf der Schwimmstrecke von ein paar Athleten überholt. Auf der zweiten Laufstrecke musste er seinem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen und kam in der Gesamtzeit von 13:02 Minuten als Zweiter der Gesamtwertung ins Ziel.

In der Jugend B war Mate Szabo unterwegs (250 m Schwimmen, 1000 m Laufen, 175 m Schwimmen, 2000 m Laufen). Er kam gut ins Rennen und wechselte als 23. im 40 Mann starken Starterfeld. Den ersten Lauf ging er etwas verhalten an, sodass er auf der zweiten Schwimmstrecke noch etwas zulegen konnte. Auch auf der zweiten Laufrunde hatte er noch Körner übrig, sodass er als 28. (21:01 Minuten) die Ziellinie passierte.

Carlotta Müller ging in der Klasse der weiblichen Jugend B auf dieselbe Strecke wie bei den Jungs. Sie fand gut ins Rennen und kam mit der 15. Schwimmzeit aus dem Wasser. Nach einem sehr guten Wechsel machte sie sich auf in die erste Laufrunde. Nach einem erneut sehr guten Wechsel hieß es wieder rein ins Wasser und die nächsten 175 Meter schwimmen. Mit dem abschließenden 2000-Meter-Lauf beendete Müller ihr sehr ausgeglichenes Rennen in der Zeit von 26:26 Minuten als 16. der Gesamtwertung.