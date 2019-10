Kurzschulung für Trainer am Montag

„Fit hoch drei“ oder „Fit im Spiel“ – Was genau macht Fußball-Fitness aus? Um Kondition, Ausdauerkraft und Schnellkraft geht es in einer Kurzschulung für Fußballtrainer, die am Montag, 7. Oktober, 18 bis 21 Uhr, bei der SG Mettenberg stattfindet. Angesprochen sind Trainer von Aktiven- und Jugendmannschaften, die laut Ankündigung lernen, wie die Fitness das ganze Jahr über sinnvoll trainiert werden kann und wie sie es schaffen, in zwei Trainingseinheiten pro Woche alle konditionellen Aspekte des Fußballs abzudecken. Anmeldungen bei Gerd Mäckle, E-Mail: bbq.bezirk-riss@gmx.de