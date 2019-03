Kurs für Lesepaten in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Biberach bietet am Donnerstag, 21. März, in der Lernwerkstatt zwischen 16 und 18 Uhr ein Kurz-Seminar für Lesepaten und Lesementoren, die neu einsteigen möchten, an. Jeder kann teilnehmen, der einer kleinen Gruppe in einem Kindergarten oder an einer Grundschule vorlesen oder auch Anregungen für daheim bekommen möchte. Lesepaten und -mentoren sind bereits in mehr als 30 Kindergärten und Grundschulen in und um Biberach tätig. Corona Eggert, Diplom-Bibliothekarin und ausgebildete Multiplikatorin für Leseförderung, wird dieses Seminar, das der Förderverein „Lust auf Lesen“ organisiert, leiten und Tipps und Anregungen zum Vorlesen und zum Lesetraining vermitteln. Anmeldung bei der Stadtbücherei unter Telefon 07351/51498.