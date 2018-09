Kurs für Eltern chronisch kranker Kinder

Die Familien-Bildungsstätte Biberach bietet von Freitag, 21. September, an einen Kurs für Eltern mit chronisch kranken oder behinderten Kindern an. Dieser ist Teil der Reihe „Meine Familie ist anders – Wie gehe ich achtsam mit meinem Kind und mit mir selbst um?“ und läuft über drei Abende, jeweils freitags um 20 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus in Biberach. Das Angebot startet am Freitag, 21. September, um 20 Uhr mit dem Thema „Wieviel Therapie ist nötig?“. Am Freitag, 12. Oktober, lautet das Thema dann „Integration im Kindergarten (Schule) – Möglichkeiten und Umsetzung“. Um Pflegehilfen geht es schließlich am letzten Kursabend, am Freitag, 16. November. An diesem Abend steht eine Fachfrau vom Pflegestützpunkt für Fragen und Rückmeldungen zur Verfügung. Durch den Kurs führen Antje Hildenbrand, Integrationshelferin und Mutter einer Tochter mit einer Entwicklungsverzögerung, und Silvia Hemminger, Erzieherin, Integrationsfachkraft und Mutter eines Sohns mit Down-Syndrom. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Familienbildungsstätte unter der Telefonnummer 07351/75688 oder per E-Mail an info@fbs-biberach.de, weitere Informationen unter www.fbs-biberach.de

