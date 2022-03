Kupreev erkämpft sich DM-Bronze

Mit zwei Startern ist die Taekwondo-Abteilung der TG Biberach bei den deutschen A-Jugend-Meisterschaften in Weißenburg vertreten gewesen. Dabei erkämpfte sich Sergey Kupreev Bronze und Petar Nuic Platz fünf.

Trainer Dragan Zekic betreute die beiden TG-Sportler in Weißenburg. Sergey Kupreev ging in der offenen Schwergewichtsklasse ab 78 Kilogramm an den Start. Der 16-Jährige war laut TG-Mitteilung hoch motiviert und überzeugte mit schnellen Tritten zum Helm. Besonders im letzten Vorrundenkampf konnte er so gegen seinen Kontrahenten aus Nürnberg immer wieder punkten und zog mit 23:18 Zählern ins Halbfinale ein. In diesem stand er dann aber einem sehr viel schwereren Gegner gegenüber, der mit sehr viel Körpereinsatz den Kampf bestimmte. Obwohl Kupreev alles daran setzte, um zu punkten, fand er einfach nicht in den Kampf und unterlag 5:11. Dies bedeutete Bronze für den Biberacher und für seinen Kontrahenten den Einzug ins Finale, in dem er sich am Ende den Meistertitel sicherte.

Nur knapp eine Medaille verpasste Petar Nuic in der Klasse bis 78 Kilogramm. Der 16-jährige Biberacher unterlag in seinem letzten Vorrundenkampf einem starken Dachauer und musste mit Platz fünf vorliebnehmen. Als Nächstes steht für die Mannschaft der TG Biberach die württembergische Meisterschaft auf dem Plan, die Anfang April in Ulm stattfinden wird.