Kunstworkshop für Großeltern mit Enkeln

Im Museum Biberach können sich Großeltern mit ihren Enkeln über Früher und Heute austauschen. Am Freitag, 22. April, werden die Erinnerungen von 14 bis 16 Uhr gemeinsam auf Papier gebracht: gemalt, gezeichnet, mit viel Farbe oder in schlichter Form. Es können gerne auch Fotos für Collagen mitgebracht werden. So entsteht ein Album der Erinnerungen, das zuhause immer wieder neu gemeinsam erlebt werden kann.

Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 07351 51 331 oder per E-Mail an museum@biberach-riss.de gebeten. Malerkleidung muss mitgebracht werden.