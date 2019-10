Kunstwochenende in der VHS

Für den VHS-Kunstherbst vom 8. bis 10. November unter dem Motto „Kreativ, intensiv und kompakt“ gibt es noch freie Plätze. Wer einmal künstlerisch oder kunsthandwerklich arbeiten möchte, kann sich noch bis zum 4. November anmelden.

Die Kurszeiten sind am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr in der vhs. Hermann Schenkel, Elke Stietzel, Andreas Reiner und Dieter Konsek werden in verschiedenen Workshops in den Bereichen Zeichnung, Malerei, Skulptur, Objekt und Fotografie neue Themen aufgreifen um daraus mit den Teilnehmern individuelle Arbeiten entstehen zu lassen.