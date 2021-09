Kunstverein eröffnet Ausstellung

Mit einer Vernissage hat der Kunstverein Biberach die Ausstellung des Malers Celso Martínez Naves im Komödienhaus eröffnet. Die sommerlichen Temperaturen ermöglichten es, die Einführung in die Ausstellung im Freien abzuhalten. Für die zahlreichen Besucher ergab sich dadurch die Möglichkeit, sich nach dem Betrachten der Bilder angeregt auszutauschen.

Der in Spanien gebürtige Martínez Naves studierte in Karlsruhe und Freiburg, lebt und arbeitet seitdem in Freiburg. Er versteht es vorzüglich, den Blick des Betrachters in die Tiefe seiner atmosphärischen Ölbilder zu lenken und ist in der Lage, auch unspektakuläre Motive wie Flughäfen oder Industriestandorte in ästhetische Bildszenen zu verwandeln. Seine Vielseitigkeit bestätigen Motive, die in üppig grünen Wäldern oder auch in der Brandung des Atlantiks verortet sind.

Die Ausstellung im Komödienhaus ist bis zum 3. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag , 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr und beim Kulturparcours am 17. September von 18 bis 22 Uhr.