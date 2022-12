Kunstverein Biberach zeigt eine Raum-Installation plastischer Arbeiten von Daniel Erfle

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 11 bis 17 Uhr. Am 24., 25.,31. Dezember und am 1. Januar ist die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Der Kunstverein Biberach zeigt am Dienstag, 8. Dezember, eine Raum-Installation plastischer Arbeiten von Daniel Erfle im Komödienhaus.

Unter dem Titel „Zeit-Zwischen-Raum“ und dem Untertitel „Dramatische Installation“ sind Papierplastiken und Papierrisse des Bildhauers, der 1958 in Oberndorf am Neckar geboren wurde, im Komödienhaus zu sehen. Die Vernissage findet am 8. Dezember um 19 Uhr am Viehmarktplatz statt. Der Künstler ist anwesend.

Den Besucher erwarten Ensembles von Papierplastiken, die den Saal des Komödienhauses auf allen Ebenen bespielen. Die großen, meist schwarzen Objekten im Saal ergänzt durch kleinere, in derselben Art und Weise entstanden an den Wänden. Szenen wie „Wald“ und „Lichtung“ führen den Betrachter an geheimnisvolle Orte. Er betritt immer neue Räume im Raum – durch seinen eigenen Perspektivwechsel wird er aktiver Teil der Installation.

Seit 1998 arbeitet Erfle vorwiegend mit dem Material Papier. Aus schwarzen, roten, oder weißen Papierrechtecken entwickelt Erfle durch Reißen des Papiers raumgreifende Gebilde. Gedreht, gewölbt oder gebogen erzeugen diese beim Betrachter ambivalente Eindrücke von Leichtigkeit und Schwere. Zum einen wirken die Objekte abstrakt und ungegenständlich, liegen ihnen doch streng geometrische Muster zugrunde. Zum anderen inszeniert der Künstler in gestischem Ausdruck der Plastiken menschliche Befindlichkeiten.

Daniel Erfle lebt und arbeitet in Emmingen-Liptingen. Eine Führung mit dem Künstler ist für Sonntag, 8.Januar, den letzten Ausstellungstag, 16 Uhr, geplant.