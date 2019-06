Kunstausstellung bei Firma Vollmer

Der Kunstverein ist zum dritten Mal zu Gast im Technologie- und Dienstleitungszentrum der Firma Vollmer in der Ehinger Straße in Biberach. Unter dem Thema „Linien“ zeigt er dort eine Ausstellung mit Skulpturen und Zeichnungen des Blaubeurer Künstlers Dieter Gassebner. Uwe Degreif vom Kunstverein führt am Donnerstag, 13. Juni, ab 17 Uhr durch die Ausstellung. Die Ausstellung ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Der Künstler ist gelernter Malermeister und Berufsschullehrer. Er ist seit 1980 künstlerisch tätig und seit einigen Jahren auf der Art Karlsruhe vertreten. Regelmäßig organisiert er ein Bildhauersymposium mit bis zu 50 Künstlern in seiner Heimatstadt Blaubeuren. Ziel der Ausstellung ist für Ingo Wolf von der Firma Vollmer und Claudia Schütz vom Kunstverein eine Verbindung der Bereiche Arbeitswelt und Kunst.