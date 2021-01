Kunst ohne Grenzen trotz Corona-Krise

In schwierigen Zeiten für Kunst und Kultur organisiert eine Gruppe von deutschen und französischen Studierenden eine Onlinekunstausstellung, die Künstlerinnen, Künstler und Publikum zusammenzubringen soll. Mit dabei: die gebürtige Biberacherin Juliane Scharch als Mitorganisatorin sowie der Biberacher Künstler Klaus Veeser. Die Ausstellung FAAR (Forum des artistes amateurs de la grande region), fand bereits 14 Mal in Metz statt – dieses Jahr nun zum ersten Mal als Onlineausgabe.

Die Kunstausstellung ist eine von zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, die ´während der deutsch-französischen Tage von Studierenden des Master-Studiengangs Deutsch-Französisches Management der Université de Lorraine und der Hochschule Mainz organisiert wird. Ursprünglich war als Ausstellungsort das historische Rathaus in Metz vorgesehen, spätestens mit Beginn des Lockdowns und den verschärften Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen im Oktober in Frankreich, war jedoch klar, dass eine Alternative her musste. „Auch wenn mit einer Verschärfung der Maßnahmen zu rechnen war, kam für uns eine Absage nie in Frage“, so Gruppenmitglied Juliane Scharch.

Eine virtuelle Ausstellung der FAAR ist eine Premiere für alle Beteiligten. Neben zahlreichen Schwierigkeiten bietet diese jedoch auch neue Möglichkeiten. „Man hat zum Beispiel eine viel größere Reichweite als physische Ausstellungen“, begründet die Koordinatorin der Gruppe Zoé Zeller. Auch eine Kooperation mit Klaus Veeser wäre aufgrund der großen Entfernung sehr unwahrscheinlich gewesen. Beim Heimatbesuch wurde Juliane Scharch auf die Onlineausstellung des Biberacher Kunstvereins aufmerksam. Klaus Veesers Werke in dieser Ausstellung passen perfekt zum Thema der diesjährigen Ausstellung „Femmes, Frauen“. Ziel der Ausstellung ist es, Frauen in all ihrer Vielfalt darzustellen. Er ist einer von knapp 50 deutschen und französischen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Werke ausstellen werden.