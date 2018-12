Kunde ertappt Diebe im Supermarkt

Ein aufmerksamer Zeuge hat ein Diebes-Duo in einem Biberacher Supermarkt auffliegen lassen. Gegen 21 Uhr am Dienstag betrat ein 18-Jähriger einen Einkaufsmarkt in der Waldseer Straße. Im Geschäft ging er zu den Regalen und steckte Alkohol in seine Taschen.

Sein Komplize wollte ihm Schutz geben und beobachtete das Geschehen im Markt. Nachdem der Dieb seine Taschen gefüllt hatte, verließen beide das Geschäft. Den Whisky bezahlten sie nach Angaben der Polizei nicht.

Ein Zeuge hatte alles beobachtet und wollte die Männer stoppen. Sie ließen daraufhin ihre Beute fallen und ergriffen die Flucht. Ein Mitarbeiter rief die Polizei, die nach den Täter erfolgreich fahndete.

Die Beamten brachten den 18-Jährigen und seinen Komplizen auf die Dienststelle in Biberach. Nach den Maßnahmen der Polizei kamen der Dieb und sein 23-jähriger Begleiter wieder auf freien Fuß. Beide erwartet nun eine Strafanzeige.