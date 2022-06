Kulturfahrt der GfH zum Thema jüdische Fluchtwege und Orte des Widerstands

Die Gesellschaft für Heimatpflege (GfH) in Stadt und Kreis Biberach bietet am Sonntag, 26. Juni, eine Kulturfahrt an. Dabei geht es um jüdische Fluchtwege über Hohenems und Orte des Widerstands in Weingarten. Hohenems sei im Jahr 1938 ein mögliches Tor in die Freiheit für jüdische Flüchtlinge, heißt es in der Mitteilung der GfH. Viele versuchten hier den Gräuel des Nationalsozialismus zu entkommen und wagten zuerst legal, bald aber illegal die Flucht in die Schweiz. Ihren Spuren folgt die Gruppe am Vormittag bei einem Spaziergang vom Jüdischen Museum Hohenems zur und über die Schweizer Grenze. Audio-Interviews von damaligen Flüchtlingen und Fluchthelfern begleiten auf dem Weg. Am Nachmittag führt Uwe Hertrampf vom Denkstätten- Kuratorium Oberschwaben zu Erinnerungsorten des nationalsozialistischen Widerstands in Weingarten.

Abfahrt ist um 8 Uhr in der Saudengasse beim Landratsamt Biberach, Rückkehr gegen 18.30 Uhr. Der Gesamtpreis beträgt für Mitglieder 40 Euro, für Nichtmitglieder 45 Euro. Gäste sind willkommen. Anmeldung wird erbeten per E-Mail an andrearexer@gmx.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gfh-biberach.de