Kulturdezernent empfängt Besuch aus Ägypten

Kulturdezernent Jörg Riedlbauer hat in der Stadtbücherei Besucher aus Ägypten empfangen. Grund des Besuchs war ein fachlicher Austausch über das Bibliotheken-System.

Experten besichtigen Bibliotheken

Eine Delegation von Mitarbeitern des ägyptischen Erziehungsministeriums, der Hochschulausbildung der Bibliothekare und Fachkollegen hatte sich mit Unterstützung des Goethe-Instituts Kairo auf den Weg nach Deutschland gemacht. Dabei informierten sie sich und schauten sich in Frankfurt, Nürnberg und Biberach moderne Schulbibliotheken an. Bibliotheksleiter Frank Raumel war bereits im September zu einem Expertentreffen in die ägyptische Hauptstadt eingeladen worden, um über das „Netzwerk Lesen“ und die Zusammenarbeit der Stadtbibliothek mit den Schulen zu berichten.

Informationsaustausch

Nun besichtigten die Fachleute sowohl die beiden Zweigstellen „Mediothek der Gymnasien“ und „Schulbibliothek im Heinz-H.-Engler-Forum“ im Original und lernten auch die Büchereien in der Gaisental- und Mittelberg-Grundschule kennen. Dabei standen Fragen der Organisation, der Finanzierung und Ausstattung im Vordergrund des Informationsaustausches.